انطلاق أسبوع التغيرات المناخية بشمال سيناء بزراعة الأشجار فى المدارس والأحياء

شمال سيناء ـ محمد حسين

انطلقت اليوم بمحافظة شمال سيناء فعاليات أسبوع التغيرات المناخية وينظمه فرع جهاز شئون البيئة بالمحافظة في إطار استعدادات الدولة لاستضافة مؤتمر التغيرات المناخية بشرم الشيخ نوفمبر 2022.

اعلنت الدكتورة رضوي سامي شاهين رئيس فرع جهاز شئون البيئة بشمال سيناء، ان الفعاليات تنفذ تحت رعاية وزيرة البيئة ووزير الزراعة ومحافظ شمال سيناء، وانطلقت اليوم الاثنين وتتواصل لمدة أسبوع، وتشمل مراكز ومدن المحافظة المختلفة، وبدأت من مدرسة الشهيد محمد الزملوط الرسمية للغات، ومنطقة ابنى بيتك، ومنطقة الجولف بمدينة العريش.

اضافت ان فعاليات إسبوع التغيرات بشمال سيناء يتضمن زراعة اشجار ونباتات زينة وتوزيعها على المواطنين، وتشمل 6 مدارس بنطاق مدينة العريش، وهي مدرسة 25 يناير الرسمية للغات ومدرسة السيدة زينب الثانوية بنات ومدرسة العريش الثانوية بنات ومدرسة حي ال زكري ومدرسة محمد الزملوط للغات ومدرسة الشهيد الخفير عيد سلامة، وسيتم زراعة هذه المدارس بأشجار الزينة، تركيب مظلات ببعض المدارس.

واوضحت انه مقررا ان تنتقل الفعاليات لمركز بئرالعبد غرب المحافظة ، بتنفيذ أعمال تشجير بقرية الروضة تشمل محيط مجمع المعاهد الأزهرية ، والمدرسة الثانوية، ثم تنتقل للمدينة بمدرسة بئر العبد الابتدائية ومدرسة الشهيد شريف عمر الثانوية ومدرسة الشهيد محمود حسن الصناعية بنات.

واشارت ان حملات التشجير بمركز بئر العبد، تتزامن مع عقد ندوات توعوية، وتقديم فقرات فنية واستعراضات ومسابقات بيئية ،يعقبها تنفيذ الفعاليات فى مركزي رفح والشيخ زويد شرق المحافظة، وتشمل حملات تشجير وزراعة نباتات الزينة بالمدارس وعقد ندوات لرفع الوعي البيئي.



انطلاق الحملة



جانب من الفعاليات



حملات تشجير



زراعة محيط المدارس



