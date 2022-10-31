اليابان: تشديد الأمن بالعاصمة لمنع حوادث التدافع خلال احتفالات "هالوين"

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، أن الشرطة تُنظم دوريات في الأزقة وتدعو الناس لعدم التوقف لالتقاط الصور أو لأي أسباب أخرى، وذلك للحيلولة دون خلق عقبات قد تمنع تدفق حركة السير على الأقدام وتؤدي إلى تعثر الناس، كما تعمل على توجيه الزوار بعيدا عن الشارع الرئيسي قدر الإمكان وتخطط لجعل بعض الطرق القريبة للمشاة فقط.

وتابعت الشبكة أن السلطات تشعر بالقلق بعد حادث التدافع الذي وقع في كوريا الجنوبية السبت، خلال احتفالات "هالوين"، مضيفة أنه من المتوقع أن يصل الازدحام إلى ذروته في وقت متأخر من اليوم وحتى وقت مبكر من غد.