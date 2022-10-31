"القومي للإعاقة" يحتفل باليوم العالمي للعصا البيضاء غدا

كتب محمود راغب

يفتتح المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة صباح غدا الثلاثاء الأول من نوفمبر فاعليات الاحتفالية العلمية الثقافية التي ينظمها المجلس بالتعاون مع كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة القاهرة، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للعصا البيضاء، وذلك بحضور الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة.

من جانبه أكد الدكتور خالد حنفي، المتحدث باسم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، على أهمية الشراكة والتعاون ما بين المجلس وجامعة القاهرة ممثلة في كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، لتنظيم مثل هذه الاحتفالية التي تهدف إلى تبصير المجتمع بأهمية وقيمة العصا البيضاء للأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية، و تشجيعهم على استخدامها كوسيلة للتحرك، هذا بجانب نشر الوعي بحقوق المكفوفين، والعمل على إزالة العوائق التي يتعرضون لها.

وأشار المتحدث باسم المجلس، أن الاحتفالية تشهد توزيع عدد من العصا البيضاء على بعض الأشخاص من أصحاب الاعاقات البصرية، ويتطرق اللقاء إلى التعرف على مجهودات الدولة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في تفعيل قانون حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ، والإجراءات الدورية التي يقوم بها المجلس تحت إشراف الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام، لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتأكيد على تمكينهم ودمجهم في كافة المجالات.

جدير بالذكر أن الاحتفالية تعقد في حرم جامعة القاهرة وتحديدا قاعة الاستاذ الدكتور محمد رسمي، بمبنى كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى الساعة 9 صباحا، و يذكر أيضاً أن العالم يحتفل يوم 15 أكتوبر من كل عام، بيوم "العصا البيضاء" لزيادة الوعي بالحقوق التي من المفترض أن يحصل عليها المكفوفين.