"القابضة للمياه" تنظم احتفالية للتوعية بالتغيرات المناخية وترشيد استهلاك المياه

كتب أحمد حسن

نظمت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى "GIZ" نيابة عن الحكومة الألمانية، ومؤسسة يونسيف مصر، احتفالية "سوبر كيميت وأبطال المستقبل للتوعية بالتغيرات المناخية وترشيد استهلاك المياه" لتوعية ٢٠٠ طفل من خلال تنفيذ أنشطة توعوية وألعاب تفاعلية، ضمن الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه "كل نقطة بتفرق"، بحضور ممثلي الوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ نيابة عن الحكومة الألمانية، ويونيسف مصر.

وشهدت الفعاليات استقبال المغامر المصرى الدراج على عبده، ليتوقف للمرة الثالثة أثناء رحلته "رحلة إلى قمة المناخ"، أمام محطة جديدة للشركة القابضة وشركاتها التابعة، والتى تستهدف نشر رسائل الترشيد والتوعية والتعلم من خلال الألعاب، لبناء ثقافة الحفاظ على المياه لدى الاطفال باعتبارهم جيل المستقبل.

وأكدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، حرصها على ابتكار طرق وأنشطة توعوية بسيطة تناسب مختلف المراحل العمرية لأطفال المستقبل، وتزويدهم بالمعارف والمعلومات، وتصحيح أفكارهم وسلوكياتهم فى التعامل مع المياه، وتنفيذ أنشطة توعوية تناسب الأطفال من ذوى القدرات الخاصة، حيث شارك فى الفاعلية ما يقرب من ٢٠ طفلاً بالتنسيق مع وزارة الثقافة، مشيرة إلى اهتمامها بنشر الفكرة وتعميمها على جميع إدارات التوعية بالشركات التابعة فى مختلف المحافظات، للبدء فى تنفيذها ضمن خطط إدارات التوعية، حيث إن ثقافة ترشيد استهلاك المياه أصبحت ضرورة مُلحَّة، فى ضوء النمو السكانى المتزايد.

وأوضحت الشركة القابضة حرصها على استنباط طرق جديدة للتعامل مع قضايا المياه والمناخ، مشيرة إلى أهمية مبادرة المغامر المصرى على عبده، ودورها المجتمعى بنشر رسائل التوعية بالتغيرات المناخية، والبيئة، والحفاظ على المياه، كما رحبت بالأطفال "أبطال المستقبل Junior Team" والذين تستعين بهم الشركة القابضة فى تجربة فريدة لتقييم المواد التوعوية المنتجة، باعتبارهم الفئة المستهدفة التى تخاطبها الشركة من خلال رسائل التوعية، معربة عن سعادتها بهؤلاء الأبطال وتنفيذهم الأنشطة ومدى استيعابهم للمعلومات المطروحة، وقدمت لهم الهدايا.

جدير بالذكر أن رحلة إلى قمة المناخ، هى مبادرة عالمية للمغامر المصرى "على عبده" يسعى خلالها لتسجيل رقم عالمى جديد بموسوعة جينس لأطول رحلة بدراجة كهربائية، والتى يمر خلالها على محافظات الجمهورية المختلفة للترويج والتوعية بآثار التغيرات المناخية وقضايا المياه والبيئة، في إطار الاستعدادات لمؤتمر المناخ COP27 التي تستضيفه مصر في مدينة شرم الشيخ الشهر المقبل.