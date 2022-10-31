الفطريات المسببة للعدوى المميتة الأكثر خطورة صحة الإنسان.. اعرف التفاصيل

كتبت إيناس البنا

في حين أن العدوى التي تسببها البكتيريا والفيروسات شائعة جدًا، إلا أن الفطريات كانت أقل العوامل الممرضة تأثيرًا حتى الآن.

لوحظ الرعب الذي تسببه الفطريات السوداء لأول مرة في عام 2021 عندما تسبب في مضاعفات للمرضى المصابين بأمراض خطيرة والذين يعانون من كورونا.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، أصبحت العدوى الفطرية شائعة بشكل متزايد ومن المعروف أنها تسبب أمراضًا خطيرة وحتى الموت، ومع قلة المعرفة عنها وبعض الأشكال التي تقاوم العلاج ، أصبح هذا سببًا عالميًا للقلق.

وفقًا لهيئة مراقبة الصحة العالمية حسب موقع " healthsite"، عندما تصبح الفطريات المسببة للعدوى مقاومة للعلاج، يرتفع أيضًا خطر الإصابة بالعدوى الغازية، وتتوفر حاليًا أربع فئات فقط من الأدوية المضادة للفطريات في العالم، وتفتقر معظم مسببات الأمراض الفطرية إلى التشخيص السريع والحساس وتلك الموجودة ليست ميسورة التكلفة ومتاحة على نطاق واسع.

من هو الأكثر عرضة للخطر؟



خلال الجائحة، زادت حالات العدوى الفطرية الغازية بشكل كبير بين أولئك الذين تم إدخالهم إلى المستشفى، على حد تعبير منظمة الصحة العالمية، فإن بعض مسببات الأمراض الفطرية تحب أن تتجول في المستشفيات لمهاجمة المرضى الأكثر ضعفًا.

غالبًا ما تؤثر الأشكال الغازية لهذه الالتهابات الفطرية على المرضى المصابين بأمراض خطيرة والذين يعانون من حالات كامنة مرتبطة بجهاز المناعة، السكان الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى الفطرية الغازية هم المصابون بالسرطان، وفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز، وزرع الأعضاء ، وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة ، وعدوى السل بعد الأولية.

وفقًا لبعض الخبراء، في ظل مقاومة مضادات الميكروبات ، تنمو الالتهابات الفطرية بسرعة، أصبحت هذه العدوى أكثر مقاومة للعلاجات. وفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، فيما يلي بعض مسببات الأمراض الفطرية القاتلة المطلوبة والتي يمكن أن تسبب مرضًا شديدًا في جسم الإنسان:

المكورات الخفية المستخفية يمكن أن تصيب الدماغ مسببة الموت والعجز الخطير

Aspergillus fumigatus- يؤثر بشكل رئيسي على الرئتين وتفقد الأدوية مفعولها

يؤثر بشكل رئيسي على الرئتين وتفقد الأدوية مفعولها المبيضات: - تتواجد في المستشفيات لأشهر ، ويصعب علاجها أو تنظيفها

تتواجد في المستشفيات لأشهر ، ويصعب علاجها أو تنظيفها المبيضات البيضاء - تدخل الدم مسببة التهابات مميتة

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، لمعالجة مسببات الأمراض الفطرية ، يجب اتخاذ خطوات لحماية الفئات الأكثر ضعفًا وإنقاذ الأرواح. فيما يلي بعض الخطوات التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية-