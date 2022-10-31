اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 12:19 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الغرف التجارية: المصانع ستعمل بطاقة كاملة بعد الإفراج عن مستلزمات الإنتاج

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 11:57 م
الغرف التجارية: المصانع ستعمل بطاقة كاملة بعد الإفراج عن مستلزمات الإنتاج جانب من المداخلة
كتب أحمد عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن هناك خلية نحل تعمل بالتواصل مع المنتجين والمستوردين للسلع الغذائية ومستلزمات مصانع السلع الغذائية لحصر ما هو موجود في الموانئ والتي في الطريق والتي لا زالت تحمل في دولة المصدر، وتم حصر كل ذلك، بخلاف ما تم الإفراج عنه 380 ألف طن.
 
 وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، عبر قناة "سي بي سي"، مع الإعلامي عمرو خليل، أنه خرج نموذج 4 لأكثر من 400 شركة، وغدا آخر اليوم سيتم الإفراج عن 50% مما تم حصره وسيعطي أريحية للسوق. 
 
وأكد أنه تم التوصل إلى أن مصانع السلع الغذائية ستعمل بطاقة كاملة 3 ورديات، مردفا:"لو في 10 كيلو خامات نصنعها، لو في كيلو منتج ننزله للسوق".
 
وتابع: "هدفنا مع البنك المركزي والدولة توفير كافة مستلزمات الإنتاج لنصل لطاقة القصوى ليزيد العرض ونحق الوفرة ونخلق منافسة وتستقر الأسعار"، مشيرا إلى التوافق أنه قد يكون هناك رصيد لعام كامل ومصنع أخر رصيده انتهى، ويتم حصرها ليكون لها أولوية للاستيراد المرحلة الحالية. 
 
ولفت الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إلى أن الجهات الرقابية تتابع توافر السلع الغذائية في الأسواق لتحقيق الاستقرار في السوق. 
 

الغرف التجاريه

المصانع

الإنتاج

السلع الغذائيه

الأسواق



الموضوعات المتعلقة

الغرفة التجارية: غدا بدء صرف السلع التموينية وسلع الحماية الاجتماعية

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 02:51 م

محافظ الجيزة: ننسق مع الغرفة التجارية لإقامة منافذ سلعية ومراقبة الأسعار

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 11:20 ص

رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية يوجه "الشعب الغذائية" بمتابعة المخزون الاستراتيجى

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 10:31 ص

الغرفة التجارية بالإسماعيلية تعلن استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة

الأحد، 30 أكتوبر 2022 10:18 ص

الغرف التجارية: قرارات البنك المركزى ستسهل كثيرا من العمليات الاستيرادية

الخميس، 27 أكتوبر 2022 07:58 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة