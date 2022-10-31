الغرف التجارية: المصانع ستعمل بطاقة كاملة بعد الإفراج عن مستلزمات الإنتاج

كتب أحمد عبد الرحمن

قال الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن هناك خلية نحل تعمل بالتواصل مع المنتجين والمستوردين للسلع الغذائية ومستلزمات مصانع السلع الغذائية لحصر ما هو موجود في الموانئ والتي في الطريق والتي لا زالت تحمل في دولة المصدر، وتم حصر كل ذلك، بخلاف ما تم الإفراج عنه 380 ألف طن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، عبر قناة "سي بي سي"، مع الإعلامي عمرو خليل، أنه خرج نموذج 4 لأكثر من 400 شركة، وغدا آخر اليوم سيتم الإفراج عن 50% مما تم حصره وسيعطي أريحية للسوق.

وأكد أنه تم التوصل إلى أن مصانع السلع الغذائية ستعمل بطاقة كاملة 3 ورديات، مردفا:"لو في 10 كيلو خامات نصنعها، لو في كيلو منتج ننزله للسوق".

وتابع: "هدفنا مع البنك المركزي والدولة توفير كافة مستلزمات الإنتاج لنصل لطاقة القصوى ليزيد العرض ونحق الوفرة ونخلق منافسة وتستقر الأسعار"، مشيرا إلى التوافق أنه قد يكون هناك رصيد لعام كامل ومصنع أخر رصيده انتهى، ويتم حصرها ليكون لها أولوية للاستيراد المرحلة الحالية.

ولفت الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إلى أن الجهات الرقابية تتابع توافر السلع الغذائية في الأسواق لتحقيق الاستقرار في السوق.