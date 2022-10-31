الزراعة: التفتيش على 417 مركز بيع وتداول أدوية ولقاحات بيطرية

كتبت أسماء نصار

شنت مديريات الطب البيطري بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية بشن حملة مكبرة في جميع أنحاء الجمهورية، حيث قامت الحملة بالمرور والتفتيش على 417 مركز لبيع وتداول الأدوية واللقاحات في المحافظات خلال شهر أكتوبر 2022، وتم رصد 144 مركز مخالف ما بين العمل بدون ترخيص ووجود أدوية منتهية الصلاحية ووجود أدوية محظورة أو مجهولة المصدر، وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات.

وتم إصدار 26 قرار إداري لأغلاق العيادات والمراكز البيطرية المخالفة والتي تعمل بدون ترخيص لـ 109 منشآت بيطرية بمحافظات: (الشرقية – القليوبية – الدقهلية – الجيزة – مطروح – الإسكندرية – الغربية – بنى سويف – قنا – اسوان – دمياط – الفيوم - المنوفية)، تم عمل 6 محاضر جنح بمحافظات كفر الشيخ، بنى سويف، وتم عمل 19 محضر اداري بمحافظات: كفر الشيخ – القليوبية – الفيوم – دمياط – المنوفية.

تم تنفيذ قرارات الإغلاق لـ 10 مراكز بيطرية مخالف بمحافظات: الدقهلية – بنى سويف - الشرقية.

ومن جهته أكد الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن الهيئة اعتمدت عدة إجراءات تنفيذية رقابية على الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية للتأكد من اللقاحات المنتجة سواء من القطاع العام أو الخاص، وتتبع أماكن توزيعها وتخزينها ومراجعة سلسلة التبريد للقاحات لضمان وصولها إلى المربين بحالة جيدة.