اليوم السابع
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الرئيس السيسي: الشبكة الوطنية الموحدة تحقق الكفاءة والجودة المستهدفة

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 11:53 ص
الرئيس السيسي: الشبكة الوطنية الموحدة تحقق الكفاءة والجودة المستهدفة الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم

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استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى شرح تفصيلي من المهندس أحمد السعيد من وزارة البترول، عن دور البيانات في تحريك كافة أنشطة قطاع البترول، من خلال إنشاء مركز قيادة استراتيجي بهدف توفير منظومة بيانات متكاملة تخص قطاعات البترول، واستخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات والأرقام، والتحكم في المنظومات مثل خطوط الأنابيب، وحماية هذه الخطوط من خلال كاميرات طويلة المدي من كافة أنواع التعديات أو سرقة المنتجات، والتعاون بين الوزارة والشبكة الوطنية للطوارئ.

جاء ذلك خلال تفقد الرئيس السيسي لمركز التحكم المركزي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة في المقطم، حيث رد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: "بشكرك ومهم أوي أنه خلال السنين اللى فاتت كنا بنسمع عن حالات التعدي على خطوط الغاز.. معدلات التعدي كان تكلفتها على الدولة أرقام كبيرة.. اتحط في إطار تصور كامل الهدف منه تأمين الدولة بجد.. حماية الدولة ونتعامل معاه بشكل لحظي.. كنا بنقعد ساعات طويلة لاكتشاف المشكلة والتدخل لحلها.. ضروري نعرف حجم التكلفة لوزارة البترول.. والطريقة دي مع الوزارات المعنية.. يحقق الكفاءة والجودة المستهدفة.

وتابع الرئيس السيسي: "فيه كلام كتير لا نقوله علشان الأشرار.. النقطة دي إحنا بنتكلم عن بنية كبيرة جدا من شبكات الغاز والبترول.. وصهاريج فيها كميات ضخمة بالمليارات.. شايفين التأمين ومستعدين للتدخل كويس".

 


الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة

الشبكة الوطنية للطوارئ

الشبكة الموحدة للطوارئ والسلامة

الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة

السيسي

الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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شبكة الطوارئ الموحدة



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