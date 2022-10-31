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"الديمقراطية".. رسالة لولا دا سيلفا الأولى بعد فوزه برئاسة البرازيل

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 01:23 م
"الديمقراطية".. رسالة لولا دا سيلفا الأولى بعد فوزه برئاسة البرازيل لولا دا سيلفا
فاطمة شوقى

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أصبح الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا هو الرئيس الجديد للبرازيل ، بعد فوزه على الرئيس الحالي جاير بولسونارو في الجولة الرئاسية الثانية ، بنسبة 50.83٪ من التفضيلات مقابل 49.17٪ لبولسونارو.
 
وكانت أول رسالة لولا بعد الفوز هي كلمة "ديمقراطية" ، مع العلم البرازيلي في الخلفية، وسيتولى لولا دا سيلفا منصبه في الأول من يناير.
في غضون ذلك ، مع موجز قصير بعنوان "فيفا لولا" ، احتفل الرئيس الكولومبي ، جوستافو بيترو ، بفوز لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في الانتخابات البرازيلية وعودة اليسار إلى السلطة.
 
وأشارت استطلاعات الرأي منذ البداية إلى أن دا سيلفا سيفوز في الانتخابات، ولكن عندما كان تقدمه في الجولة الأولى أقل بكثير مما كان متوقعًا، بدأ العديد من البرازيليين في الشك في دقة تلك الاستطلاعات.
 
وكان مؤيدو جايير بولسونارو - الذين شجعتهم مزاعم مرشحهم بأن "المؤسسة" ووسائل الإعلام ضده، وبالتالي يقللون من دعمه - يثقون تمامًا في فوزه.
 
ومن المتوقع أن يثير فوز لولا دا سيلفا  غضب جماهير بولسونارو، الذين يصفون لولا بشكل روتيني بأنه "لص" ويجادلون بأن إلغاء إدانته لا يعني أنه بريء، وإنما يعني فقط أن الإجراء القانوني المناسب لم يتم اتباعه.
 
وبينما خسر جايير بولسونارو، فاز المشرعون المقربون منه بأغلبية في الكونجرس، ما يعني أن لولا سيواجه معارضة شديدة لسياساته في الهيئة التشريعية.
 
 
 

البرازيل

لولا دا سيلفا

الانتخابات البرازيلية

بولسونارو



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