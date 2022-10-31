الدفاع الروسية: مقتل 580 عسكريا أوكرانيا والسيطرة على نقاط تمركز فى دونيتسك

وقال المتحدث باسم الوزارة الفريق إيجور كوناشينكوف، حسبما أوردت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الإثنين، "إنه خلال عمليات هجومية على المحور الجنوبي في دونيتسك دمرت وحدات من القوات الروسية، القوات الأوكرانية في دونيتسك واستولت على نقاط تمركز ومرتفعات مهمة، وتقدمت وحدات هجومية من القوات الروسية بأكثر من 3 كيلومترات، كما وصلت إلى الأطراف الجنوبية لبلدة كافلافكا في دونيتسك وقضت على أكثر من 100 جندي أوكراني ودمرت دبابة و3 مركبات قتالية مدرعة و6 شاحنات صغيرة ، كما استسلم 6 جنود أوكرانيين".

وعلى محور نيكولايف.. أوضح كوناشينكوف أن الوحدات الأوكرانية شنت ثلاث هجمات فاشلة في خيرسون، كما تم استهداف 13 تجمعا لقوات كييف والقضاء على أكثر من 180 جنديا وتدمير أكثر من 30 مركبة.

من جانبها، أفادت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية - في بيان اليوم - بأن القوات المسلحة الأوكرانية تصدت لهجمات معادية بالقرب من 11 مستوطنة.

وذكر البيان "أن القوات الروسية تسعى لفرض السيطرة على المناطق المحتلة مؤقتا، وتركز جهودها على وقف تحركات قوات الدفاع الأوكرانية في اتجاهات معينة وفي الوقت نفسه، تواصل محاولاتها لتنفيذ عمليات هجومية في اتجاهي باخموت وأفدييفكا".. مضيفا "أن القوات الأوكرانية تصدت خلال لهجمات معادية بالقرب من 11 مستوطنة من بينها مناطق في دونستيك".

بدوره، أكد عمدة زاباروجيا (الأوكراني) أناتولي كورتييف، أن القوات الروسية هاجمت مجددا منشأة حيوية مهمة للبنية التحتية في مدينة (زابورجيا).

وقال كورتييف - في بيان - "إنه حدث انقطاع في التيار الكهربائي في المدينة بسبب الهجمات الروسية.. مضيفا أنه لم يتم التحقق بعد من المعلومات ذات الصلة بالضحايا والأضرار التي لحقت بهم.

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، قد أكد - في وقت سابق - أهمية إنشاء منطقة آمنة حول محطة زابورجيا النووية في أقرب وقت ممكن.