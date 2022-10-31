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الداخلية تداهم 8 مصحات لعلاج الإدمان غير مرخصة بالجيزة

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 11:47 ص
الداخلية تداهم 8 مصحات لعلاج الإدمان غير مرخصة بالجيزة وزارة الداخلية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

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شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالإشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة والأجهزة المعنية حملة أمنية لضبط مصحات علاج الإدمان غير المرخصة بنطاق محافظة الجيزة.
 
وعقب تقنين الإجراءات.. أمكن ضبط عدد (8) مراكز لعلاج الإدمان بدون ترخيص بنطاق محافظة الجيزة ..كما تم ضبط (7 أشخاص) ، من المشرفين على تلك المراكز.. وقد تبين وجود العديد من المخالفات أبرزها (عدم وجود ترخيص – عدم وجود موافقة من الجهات المختصة – مزاولة مهنة الطب البشرى بدون ترخيص - لا يوجد إتباع لسياسات مكافحة العدوى) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

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