"التأمينات" تعلن صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات بقيمة 300 جنيه غدا

كتب مدحت وهبة

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي برئاسة اللواء جمال عوض، تنفيذ قرار منح أصحاب المعاشات منحة استثنائية بمبلغ 300 جنيه يتم صرفها شهريا دون التقيد بفترة معينة تنتهي بعدها، اعتبارا من غدا الثلاثاء أول شهر نوفمبر، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم أصحاب المعاشات، ويستفيد من هذه المنحة 10.7 مليون مستحق معاش فى مصر.

ويأتى إصدار حزمة رعاية اجتماعية جديدة للمواطنين ومنهم أصحاب المعاشات بصرف منحة استثنائية بمبلغ 300 جنيه، يتم صرفها شهريا دون التقيد بفترة معينة تنتهى بعدها، مشيرا إلى أن قرار رئيس الجمهورية جاء منتصرا للفئات الضعيفة بالمجتمع ويعكس مدى شعور القيادة السياسية بالمواطن مهما كان موقعه، موضحا أن هذه المنحة تعادل 30٪ من قيم بعض أصحاب المعاشات التى تساوى 1000 جنيه، وذلك بخلاف الزيادة التى تم إقرارها فى شهر أبريل الماضى بنسبة 13٪؜.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء عقد مؤتمرًا صحفيًا، أشار إلى تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، الصادرة للحكومة بوضع حزمة حماية اجتماعية جديدة للمواطنين، وذلك لمجابهة الموجة التضخمية الهائلة التى يشهدها العالم نتيجة للأزمات الحالية، لافتًا إلى حرص وتأكيد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، المستمر للحكومة بضرورة مراعاة ما يواجهه المواطنون من تداعيات ناتجة عن تلك الأزمات وأن ذلك يأتى أيضًا كأحد مخرجات المؤتمر الاقتصادى الذى تم عقده على مدار الأيام الماضية.