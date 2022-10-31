اليوم السابع
Ads
الإثنين، 31 أكتوبر 2022 01:18 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

"التأمينات" تعلن صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات بقيمة 300 جنيه غدا

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 12:00 ص
"التأمينات" تعلن صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات بقيمة 300 جنيه غدا صرف معاشات- أرشيفية
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي برئاسة اللواء جمال عوض، تنفيذ قرار منح أصحاب المعاشات منحة استثنائية بمبلغ 300 جنيه يتم صرفها شهريا دون التقيد بفترة معينة تنتهي بعدها، اعتبارا من غدا الثلاثاء  أول شهر نوفمبر، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم أصحاب المعاشات، ويستفيد من هذه المنحة 10.7 مليون مستحق معاش فى مصر.
 
ويأتى إصدار حزمة رعاية اجتماعية جديدة  للمواطنين ومنهم أصحاب المعاشات بصرف منحة استثنائية بمبلغ 300 جنيه، يتم صرفها شهريا دون التقيد بفترة معينة تنتهى بعدها، مشيرا إلى أن قرار رئيس الجمهورية جاء منتصرا للفئات الضعيفة بالمجتمع ويعكس مدى شعور القيادة السياسية بالمواطن مهما كان موقعه، موضحا أن هذه المنحة تعادل 30٪ من قيم بعض أصحاب المعاشات التى تساوى 1000 جنيه، وذلك بخلاف الزيادة التى تم إقرارها فى شهر أبريل الماضى بنسبة 13٪؜.
 
وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء عقد مؤتمرًا صحفيًا، أشار إلى تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، الصادرة للحكومة بوضع حزمة حماية اجتماعية جديدة للمواطنين، وذلك لمجابهة الموجة التضخمية الهائلة التى يشهدها العالم نتيجة للأزمات الحالية، لافتًا إلى حرص وتأكيد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، المستمر للحكومة بضرورة مراعاة ما يواجهه المواطنون من تداعيات ناتجة عن تلك الأزمات وأن ذلك يأتى أيضًا كأحد مخرجات المؤتمر الاقتصادى الذى تم عقده على مدار الأيام الماضية.
 
 
 
 

التضامن

معاشات نوفمبر

زيادة المعاشات

منحة المعاشات

زيادة المعاش



الموضوعات المتعلقة

"التأمينات" تعلن صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات بقيمة 300 جنيه الثلاثاء

الأحد، 30 أكتوبر 2022 12:00 ص

حصاد الوزارات.. "التضامن" تبدأ صرف معاشات نوفمبر الثلاثاء بالمنحة الاستثنائية

السبت، 29 أكتوبر 2022 05:12 م

"التضامن" تبدأ صرف معاشات نوفمبر الثلاثاء بالمنحة الاستثنائية

السبت، 29 أكتوبر 2022 01:00 م

تطبق 1 نوفمبر.. "قوى النواب" توافق نهائيا على العلاوة الاستثنائية للعاملين بالدولة وزيادة المعاشات.. منحة لعمال قطاع الأعمال 300 جنيه.. العرض على المجلس الأسبوع الجاري.. اللجنة: هدية للمواطن ونشكر الرئيس السيسي

الأحد، 30 أكتوبر 2022 04:15 م

تليفزيون اليوم السابع يستعرض تفاصيل صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات

الأحد، 30 أكتوبر 2022 03:31 م

ما قيمة تكلفة العلاوة الجديدة لأصحاب المعاشات؟.. التفاصيل

الأحد، 30 أكتوبر 2022 01:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة