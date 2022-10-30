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"التأمينات" تعلن صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات بقيمة 300 جنيه الثلاثاء

الأحد، 30 أكتوبر 2022 12:00 ص
"التأمينات" تعلن صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات بقيمة 300 جنيه الثلاثاء معاشات
كتب مدحت وهبة

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تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي برئاسة اللواء جمال عوض، تنفيذ قرار منح أصحاب المعاشات منحة استثنائية بمبلغ 300 جنيه يتم صرفها شهريا دون التقيد بفترة معينة تنتهى بعدها، اعتبارا من  يوم الثلاثاء  المقبل أول شهر نوفمبر، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم أصحاب المعاشات، ويستفيد من هذه المنحة 10.7 مليون مستحق معاش فى مصر.

ويأتى إصدار حزمة رعاية اجتماعية جديدة  للمواطنين ومنهم أصحاب المعاشات بصرف منحة استثنائية بمبلغ 300 جنيه، يتم صرفها شهريا دون التقيد بفترة معينة تنتهى بعدها، مشيرا إلى أن قرار رئيس الجمهورية جاء منتصرا للفئات الضعيفة بالمجتمع ويعكس مدى شعور القيادة السياسية بالمواطن مهما كان موقعه، موضحا أن هذه المنحة تعادل 30٪ من قيم بعض أصحاب المعاشات التى تساوى 1000 جنيه، وذلك بخلاف الزيادة التى تم إقرارها فى شهر أبريل الماضى بنسبة 13٪؜.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء عقد مؤتمرًا صحفيًا، أشار فى مستهله إلى تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، الصادرة للحكومة بوضع حزمة حماية اجتماعية جديدة للمواطنين، وذلك لمجابهة الموجة التضخمية الهائلة التى يشهدها العالم نتيجة للأزمات الحالية، لافتًا إلى حرص وتأكيد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، المستمر للحكومة بضرورة مراعاة ما يواجهه المواطنون من تداعيات ناتجة عن تلك الأزمات، لافتا إلى أن ذلك يأتى أيضًا كأحد مخرجات المؤتمر الاقتصادى الذى تم عقده على مدار الأيام الماضية.


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التأمينات

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منحة لأصحاب المعاشات



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