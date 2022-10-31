"الأنباء الكويتية" تبرز توجيه الرئيس السيسى بالتوسع فى تصنيع مكونات إنتاج الطاقة الجديدة

وكتبت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الإثنين، تحت عنوان "السيسي يوجه بالتوسع في تصنيع مكونات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة" - أن الرئيس وجه بالتوسع في جهود تصنيع المكونات الخاصة بإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، لاسيما توربينات الرياح والألواح الشمسية؛ وذلك لتعزيز دور الطاقة المتجددة بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة التي تعتمد عليها عملية التنمية في الدولة.

ولفتت إلى إشارة الرئيس السيسي - خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة - إلى ضرورة تعزيز الجهود والاهتمام بمشروعات الهيدروجين الأخضر، باعتباره مصدرا واعدا للطاقة في المستقبل،وذلك بالتكامل مع التحديث الشامل الذي تم في منظومة الشبكة الوطنية للكهرباء في مصر، سواء من طاقة توليد وخطوط نقل ومحطات توزيع ومراكز سيطرة إلكترونية متطورة.

ونوهت (الأنباء) إلى استعراض الدكتور محمد شاكر للمشروعات القومية في قطاع توليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة التي تعتمد على طاقة الرياح والطاقة الشمسية بالتعاون والشراكة مع الخبرة الأجنبية، وذلك في إطار استراتيجية مصر للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تهدف للوصول إلى نسبة 42% للطاقة المتجددة من مزيج الطاقة الكهربائية في مصر بحلول عام 2035.