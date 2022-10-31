الأتوبيس الترددى الجديد.. أكثر من 40 محطة على الدائرى تغطى القاهرة والجيزة والقليوبية

كتب سيد الخلفاوى

تنفذ وزارة النقل مشروع توسعة وتطوير الطريق الدائرى وتم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى وجارى تنفيذ أعمال المرحلة الثانية، كما يتم تنفيذ محطات الاتوبيس الترددى الجديد بوسط الطريق الدائرى.

وسيتم إنشاء محطات الأتوبيس الترددى بطول الطريق الدائرى وهى "محطة المشير طنطاوى - محطة كايرو فستيفال سيتى - محطة أكاديمية الشرطة - محطة طريق السويس - محطة عدلي منصور - محطة موقف العاشر من رمضان - محطة غرب الرشاح - محطة التروللي - محطة مؤسسة الزكاة- محطة مصرف بلبيس - محطة عزبة الجزيرة - محطة المرج - محطة رشاح والخصوص - محطة مسطرد - محطة متولي الشعراوي - محطة العصار - محطة منطي - محطة إسكندرية الزراعي - محطة بسوس - محطة بسوس القناطر - محطة الوراق - محطة تحيا مصر - محطة مترو إمبابة - محطة بشتيل - محطة أحمد عرابي - محطة أرض اللواء - محطة محور 26 يوليو - محطة المعتمدية - محطة زنين - محطة صفط اللبن - محطة منشية البكاري - محطة النور - محطة مسجد المدينة - محطة فيصل - محطة الهرم - محطة ترسة - محطة مصر للطيران - محطة الطالبية - محطة المنيب - محطة البحر الأعظم - محطة الزهراء - محطة العزبة - محطة محور الحضارة - محطة الجزائر - محطة الأوتوستراد - محطة الهضبة الوسطى - محطة سيتي سنتر المعادي - محطة الصيد - محطة البروان - محطة محور الشهيد - محطة مدخل التجمع.