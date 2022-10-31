احذر.. تناول الكثير من الجزر يحول لون بشرتك للبرتقالى

كتبت ميرفت رشاد

تناول الكثير من الجزر يمكن أن يحول لون بشرتك إلى اللون البرتقالي، وفقا للدكتورة ليدي دي ، أخصائية الأمراض الجلدية بمستشفى Advocate Lutheran General Hospital فى بارك ريدج ، إلينوي قائلة: "يمكن للجزر ، أن يسبب تصبغًا أصفر برتقاليًا للجلد اليدين أو باطن قدميك، موضحة أن اللون الأصفر البرتقالي ناتج عن زيادة بيتا كاروتين في الدم من تناول أطعمة مثل الجزر، وفقا لما نشره موقع " ahchealthenews".

وأضافت، أن الأطعمة الأخرى التي يمكن أن تسبب تصبغ البرتقال الأصفر تشمل القرع والبطاطا الحلوة والشمام وحتى المشمش المجفف، جميع هذه الأطعمة غنية أيضًا بالبيتا كاروتين، إنه ليس سامًا ولا يسبب أي مشاكل صحية أخرى بصرف النظر عن تغير اللون الطفيف.

وأشارت إلى إن تغير لون الجلد مؤقت وينعكس تمامًا بمجرد تغيير عاداتك الغذائية،لا يوجد علاج ضروري ، لأن الحالة ستعكس نفسها ببطء وسيتحسن التلوين تدريجيًا على مدار بضعة أسابيع أو أشهر عندما يصبح تركيز بيتا في الدم طبيعيًا.

يحدث تلون الجلد عادة عندما تكون مستويات الكاروتين في الدم طبيعية من ثلاثة إلى أربعة أضعاف، غالبًا ما يظهر عند الأطفال الذين يتناولون كميات كبيرة من بعض أغذية الأطفال، أو الأشخاص المصابين بأمراض الكبد ، أو داء السكري ، أو قصور الغدة الدرقية، يمكن في بعض الأحيان الخلط بينه وبين اليرقان ولكنه لا يسبب اصفرار بياض العين.

الجلد يتحول إلى اللون الأحمر؟



يمكن أن تكون حالة أخرى تتعلق باستهلاك الغذاء تسمى lycopenemia ،سبب هذه الحالة الجلدية هو وجود كميات زائدة من اللايكوبين في الدم، تشمل الأطعمة الغنية بالليكوبين الطماطم والبابايا والجوافة وحتى الجزر، كما هو الحال مع بيتا كاروتين ، فإن الحالة غير ضارة بصرف النظر عن تلون الجلد.