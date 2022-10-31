"إناء المصارعة" قطعة رومانية فريدة تعرض بمتحف آثار الغردقة.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

يضم متحف آثار الغردقة، بين جنباته إحدى القطع الأثرية الرومانية الفريدة من نوعها، والتي يطلق عليها إناء المصارعة، وتحديداً القرن الثالث أو الرابع الميلادي، وتم اكتشافها بمنطقة أسمنت الخراب الأثرية بالواحات الخارجة التابعة لمحافظة الوادي الجديد.

ويقول مينا مكرم وكيل الشئون الأثرية بمتحف آثار الغردقة، إن إناء المصارعة مصنوع من الزجاج وبرع الفنان في تشكيله واختياره للألوان الجميلة المتناسقة المستخدمة في الرسم والزخارف النباتية والهندسية علي الإناء .

وأضاف أن الفنان استعرض في الرسم علي الإناء موضوع فريد، حيث صور منظرًا علي الجزء الأوسط من الإناء يمثل المصارعة في العصر الروماني واثنين من المصارعين علي كل جانب بالإضافة إلي قاضي أو حكم.

كما صور علي كل جانب مصارع يسمي "المطارد" يواجه مصارع آخر يسمي "الصياد" وأحد هؤلاء المصارعين يرتدي خوذة الرأس الرومانية الشهيرة والتي تكون مغلقة بالكامل عند الوجه ما عدا منطقة العينين ممسكًا باليد اليمنى درع متوسط الحجم للحماية من ضربات الخصم ويرتدي درع معدني علي الذراع اليسرى والجزء الأيسر من الصدر .

والمصارع الآخر، مكشوف الرأس يمسك بيده اليمنى ما يشبه الخنجر أو السيف القصير ويرتدي أيضًا درع معدني يغطي الذراع اليسرى والجزء الأيسر من الصدر.

وصور الفنان الأسلحة الشهيرة في هذا النوع من المصارعة والتي صورها ملقاه علي الأرض بين المصارعين سلاح الشوكة الثلاثية والشبكة والتي ربما أراد بها الفنان أن يبين أن المنظر الحالي هو أحد جولات تلك المصارعة الطويلة والقوية التى استخدم بها العديد من الأسلحة.



إناء المصارعة الروماني



إناء المصارعة بمتخف اثار الغردقة



تجسيد المصارعة الرومانية على الإناء