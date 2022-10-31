إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب دراجة نارية بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أصيب 3 أشخاص بكسور متنوعة فى حادث انقلاب دراجة نارية، بمنطقة طلمبات 7 التابعة لمركز الرياض بكفر الشيخ، وجرى نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لتلقي العلاج اللازم.

تلقى مرفق إسعاف كفرالشيخ بلاغا من الأهالى، بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية بسبب السرعة في منطقة طلمبات 7، حيث توجهت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث على الفور، وتم نقلهم إلى مستشفى كفر الشيخ العام.

وتبين من سجلات المستشفى إصابة كل من عادل سمير حسن ٣٠ سنة، من الناصرية الرياض، اشتباه كسر باليد اليسرى، ومحمد محروس مصطفى ١٨سنة، من الحامول، اشتباه كسر بالركبة اليسرى، وفارس جمال حسن ١٥سنة، اشتباه كسر بالساق اليمنى واليسرى.