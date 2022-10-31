إصابة قائد قطار إكسبريس شربين - طنطا بعد قذفه بالحجارة قبل محطة بلقاس

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، في بيان صادر عنها، أنه اثناء مسير قطار رقم 500 إكسبريس شربين/ طنطا، القادم من محطة شربين متجهاً إلى محطة كفر الشيخ، قام عدد من الأشخاص (الشباب)، بإلقاء الحجارة على القطار قبل محطة بلقاس بـ2 كم، ما أدى إلى كسر الزجاج الأمامي لكابينة القيادة، وتناثر الزجاج في عين قائد القطار اليسرى و اليمنى، و حدوث جرح بجوار العين اليسرى لقائد القطار.

واستكمل قائد القطار الرحلة وهو ينزف حتى المحطة، حيث تم عمل الإسعافات الخاصة بالجروح، ورفض السائق الانتقال إلى المستشفى بسيارة الإسعاف واستكمل الرحلة، وتم إخطار الشرطة وعمل محضر بالواقعة، وتم ضبط المتهمين و حبسهم للعرض على المحكمة العسكرية.

وأكدت الهيئة أن مثل هذه السلوكيات السلبية الخطيرة تسبب اضراراً بالغة وتعرض حياه قائدي القطارات و الركاب للخطر و تتسبب في تعطيل مسير القطارات وتلفيات بالجرارات والعربات التى هي ملك للشعب والتي يتم اصلاحها وصيانتها من ميزانية الدولة و تناشد الهيئة السادة المواطنين المشاركة معها في التوعية من هذه السلوكيات السلبية التي تسبب اضرارا جسيمة.

و وقد وجه الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بتكريم قائد القطار، الذي اصر على استكمال رحلته على الرغم من اصابته ضارباً اروع الامثلة في التفاني والاخلاص في العمل وخدمة المواطنين.