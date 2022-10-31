السكة الحديد تخصص يونيفورم لأفراد قطار تالجو استعدادا لتشغيله

كتب سيد الخلفاوى

خصصت هيئة السكة الحديد ملابس للعاملين على قطار تالجو الأسبانى الجديد والمقرر تشغيله خلال أيام، حيث ستواجد بكل عربة من قطار تالجو أفراد أمن على كل باب مسئولين عن غلق وفتح الأبواب وتوصيل كل راكب لمقعده، كما يوجد أفراد مسئولين عن النظافة والبوفية، حيث يقدم القطار خدمات مميزة ويعتبر من أفخر قطارات الهيئة.

وتستعد وزارة النقل لتشغيل قطار تالجو الجديد من خلال هيئة السكة الحديد، على خط مصر إسكندرية، بعد الانتهاء من تشغيل القطار تجريبى، حيث من المقرر أن يتم تشغيل القطار مطلع الشهر القادم وإدارته من خلال شركة قطارات النوم بالسكة الحديد.

كانت وزارة النقل ممثلة فى هيئة السكك الحديدية، تعاقدت مع شركة تالجو الإسبانية لتصنيع وتوريد 7 قطارات نوم فاخرة جديدة بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الصيانة لمدة (15) سنة شامل الإتاحية وتوريد قطع الغيار والمعدات الخاصة بالقطارات، وتم وصول قطار واحد وتشغيله تجريبى على السكة الحديد.