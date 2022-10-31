أزمة ديزل تضرب أوروبا قبل الشتاء وتوقعات بارتفاع الأسعار

فاطمة شوقى

تستعد أوروبا لشتاء عصيب مع انخفاض مستويات الديزل في مستودعات التخزين وتخوفها من التداعيات الكبيرة التي ستترتب على بدء سريان عقوبات الاتحاد الأوروبي على امدادات النفط الخام والمنتجات المكررة الروسية، خاصة على الصناعات والسائقين.

ويعتبر الديزل، إلى جانب أنواع الوقود المقطرة الأخرى مثل زيت التدفئة وزيت الغاز، شريان الحياة للصناعات مع استخدامه في العديد من الأغراض، من تشغيل محطات الطاقة إلى تدفئة المنازل، بالإضافة إلى استخدامه كوقود للمحركات، وفقا لصحيفة "الاكونوميستا" الإسبانية.

وسيضطر مستخدمو سيارات الديزل مرة أخرى إلى خدش جيوبهم لملء الخزان، فعلى سبيل المثال ، بعض محطات الخدمة في المدن الرئيسية الإسبانية ، يبلغ سعر الديزل 2 يورو، وهو رقم قياسى بالنسبة لسعر الديزل ، وذلك بسبب تهديدات الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بإغلاق صنبور الوقود فى جميع أنحاء أوروبا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد الانخفاض في أغسطس وسبتمبر ، جلبت أكتوبر ونوفمبر إعادة تقييم الديزل، والسبب الرئيسي ليس فقد فى انخفاض الانتاج ، ولكن وفقا لما أكده جوزو جون إيماز ، الرئيس التنفيذي لشركة "ريبسول" أثناء عرض نتائج الأعمال على المحللين إنه أيضا " نفذت نواتج التقطير الوسطى في بعض الدول الأوروبية".

وبدأ فقدان إمدادات الديزل الروسى، إلى جانب انقطاع إنتاج الوقود فى فرنسا، يسبب نقصًا متزايدًا فى بعض أجزاء أوروبا، وأصبحت الدول الأوروبية تعانى من نقصا كبيرا فى الديزل وزيت التدفئة ووقود الطائرات.

وأكد الرئيس التنفيذى لشركة ريبسول أن "نقص المنتجات البترولية تؤدى لارتفاع أسعار الديزل فى الأشهر المقبلة".

وكانت أوروبا مستورداً صافياً لنواتج التقطير المتوسطة ، مع ارتفاع الاستهلاك بشكل عام في هذا الوقت من العام بسبب الطلب على التدفئة في فصل الشتاء.

وأدت القيود التي فرضتها روسيا والعقوبات المفروضة على موسكو إلى تعديل مرتفع بشكل استثنائي في السوق هذا العام، يضاف إلى قطع العرض قرار بعض الشركات استخدام الديزل بدلاً من الغاز الطبيعي، والوضع لا يقتصر على أوروبا: فالولايات المتحدة تعاني أيضًا من نقص في المخزون.

وقال إيماز إن الإضرابات الأخيرة في فرنسا ، والتي أوقفت المصافي عن العمل ، قلصت السوق أيضًا. وقد تسبب ذلك في زيادة الواردات من الدولة الغالية ، مما زاد من سوء العرض المحدود من بقية القارة.