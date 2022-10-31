أبو الغيط لـ"القاهرة الإخبارية": الجانب الإثيوبى ضرب بقوانين الأنهار العابرة عرض الحائط

كتب أحمد عرفة

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الجامعة العربية تتبنى الملف المصرى السودانى في قضية سد النهضة، وتم الموافق على طلب مصر بوضع قضية سد النهضة على أجندة اجتماع وزراء الخارجية العرب فور وصول الطلب المصرى.

وأضاف أحمد أبو الغيط، خلال لقائه بقناة القاهرة الإخبارية، أن الجانب الإثيوبى ضرب بقوانين الأنهار العابرة عرض الحائط ، موضحا أن نهر النيل من أطول الأنهار في العالم.

ولفت الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى أن الأشقاء في السودان يجب أن يفرقوا بين الواقع والمثالية .