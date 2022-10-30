84 % من القراء يؤيدون تكثيف لجان الضبطية القضائية لمداهمة الكيانات الوهمية

فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالى لمداهمة الكيانات الوهمية؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالى لمداهمة الكيانات الوهمية.

وأيد 84 % من القراء تكثيف لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالى لمداهمة الكيانات الوهمية؟، بينما عارض 16% من القراء مطالب تكثيف لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالى لمداهمة الكيانات الوهمية.