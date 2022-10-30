اليوم السابع
Ads
الأحد، 30 أكتوبر 2022 08:33 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

84 % من القراء يؤيدون تكثيف لجان الضبطية القضائية لمداهمة الكيانات الوهمية

الأحد، 30 أكتوبر 2022 07:06 ص
84 % من القراء يؤيدون تكثيف لجان الضبطية القضائية لمداهمة الكيانات الوهمية نتيجة الاستطلاع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالى لمداهمة الكيانات الوهمية؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالى لمداهمة الكيانات الوهمية.
 
وأيد 84 % من القراء تكثيف لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالى لمداهمة الكيانات الوهمية؟، بينما عارض 16% من القراء مطالب تكثيف لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالى لمداهمة الكيانات الوهمية.
 
نتيجة الاستطلاع
نتيجة الاستطلاع

 


الضبطية القضائية

لجان الضبطية القضائية

وزارة التعليم العالى

الكيانات الوهمية

اليوم السابع بلس

استطلاع



الموضوعات المتعلقة

وزير التعليم العالى يوجه الشكر للقائمين على تنظيم النسخة الثانية من الأسبوع العالمي للفرانكوفونية العلمية

السبت، 29 أكتوبر 2022 06:07 م

التعليم العالى: إدراج 19 جامعة مصرية ضمن تصنيف "US NEWS" العالمى بـ2022/2023

السبت، 29 أكتوبر 2022 11:27 ص

التعليم العالى تغلق 320 كيانا وهميًا على مستوى المحافظات.. السيد عطا لـ"اليوم السابع": إحالة المخالفين للنيابة العامة وأى كيان وهمى لن نتركه للعبث بالناس.. ويؤكد: نستجيب بشكل فورى للبلاغات المقدمة

السبت، 29 أكتوبر 2022 05:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة