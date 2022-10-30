اليوم السابع
Ads
الأحد، 30 أكتوبر 2022 02:30 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

530.5 ألف طن رصيد آخر العام من مخزون القمح بالشون والمخازن عام 2020/2021

الأحد، 30 أكتوبر 2022 01:34 م
530.5 ألف طن رصيد آخر العام من مخزون القمح بالشون والمخازن عام 2020/2021 الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
كتب: مدحت عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد، النشرة السنوية لإحصاءات التخزين لحساب الغير بمنشآت القطاع العام / الأعمال العام والقطاع الخاص عام 2020/2021  وكان من أهم مؤشراتها بلغ عدد الشون فى القطاع العام/الأعمال العام 450 شونة عام 2020/2021.

وقال البيان إن عدد الشــون فى القطــاع الخــاص بلغ 72 شونة عام 2020/2021، وبلغ عدد المخازن فى القطاع العام / الأعمال العام 731 مخزن عام 2020/2021، وبلغ عدد المخازن فى القطاع الخاص427 مخزن عام 2020/2021.

وسجل رصـيد آخر العـام من مجـموعة منتجات الزراعة والحراجة وصيد الأسماك 544.2 ألف طن عام  2020/2021, ويمثل القمح نسبة 97.5% من إجمالى المجموعة حيث بلغ رصيد أخر العام منه 530.5 ألف طن عام  2020/2021.

وبلغ رصيد آخر العام من مجموعة المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات والملابس والمنتجات الجلدية 61,4 ألف طن عام 2020/2021 ويمثل دقيق القمح البلدى نسبة 1% من إجمالى هذه المجموعة حيث بلغ رصيد أخر العام منه 613 طن عام  2020/2021.

وبلغ عدد الثلاجات فى القطاع العام / الأعمال العام 3 ثلاجة عـام  2020/2021، وبلغ عدد الثلاجات فى القطاع الخاص 3347  ثلاجة عـام  2020/2021، كما بلغ رصيد آخر العام من مجموعة منتجات الزراعة والحراجة وصيد الأسماك 5.6 مليون طن عام  2020/2021، وتمثل البطاطس نسبة 40.2% من إجمالى المجموعة حيث بلغ رصيد أخر العام منها 2.3 مليون طن عام  2020/2021.

وبلغ رصيد آخر العام من مجموعة المنتجات الغذائيـة والمشـروبات والتبـغ والمنسـوجات والملابـس والمنتـجات الجـلدية   701.9 ألف طن عام 2020/2021 وتمثل اللحوم البقرى المجمدة نسبة 13.5% من إجمالى هذه المجموعة حيث بلغ رصيد أخر العام منها 95.1 ألف طن عام  2020/2021.

وبلغ عدد الصوامع فى القطاع العام / الأعمال العام 13 صومعة عام   2020/2021، وبلغ عدد الصوامع فى القطاع الخاص 5 صوامع عام  2020/2021، وبلغ رصيد آخر العام من مجموعة منتجات الزراعة والحراجة وصيد الأسماك 667,8 ألف طن قمح, ويمثل نسبة 100% من إجمالى المجموعة عام  2020/2021.

 


جهاز الاحصاء

الاحصاء

اخبار الاقتصاد

الشون

القمح



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة