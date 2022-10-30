5 معلومات عن مشروع " سند المعلم".. اعرف التفاصيل

كتب ــ محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن إطلاق مشروع "سند المعلم"، ونقدم فى التقرير التالى تفاصيله فى 5 معلومات.

ـ يتضمن مشروع سند المعلم عددا من الخدمات وهي: خدمة "اقبض بدري"، وخدمة "عروض التقسيط"، وخدمة "ادفع فواتيرك".

ـ يهدف المشروع إلى إحساس المعلمين بالأمان في مواجهة المواقف الطارئة وعند الأزمات وزيادة الخدمات التي سعت الوزارة لإتاحتها للمعلمين.

ـ ينفذ المشروع شركة مصرية متخصصة في الخدمات المالية، وحاصلة علي ترخيص من البنك المركزي المصرى.

ـ مشروع سند المعلم، يتيح للمعلم القبض مبكرا قبل نهاية الشهر بأسبوع أو أكثر ويحصل المعلم على 300% من راتبه ويقوم بسدادها على 10 شهور.

ـ خدمة "ادفع فواتيرك" من خلالها يستطيع المعلم سداد فواتيره مثل التليفونات والكهرباء وغيرها بدون الذهاب إلى الجهة المختصة، وتستهدف إحساس المعلمين بالأمان في مواجهة الطوارئ والأزمات والمواقف الصعبة، ويتم تطبيقه بداية الشهر المقبل.