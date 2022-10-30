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وزير الطاقة السعودى: ندين للأشقاء فى مصر ونحن شركاء لإنجاح قمة المناخ.. فيديو

الأحد، 30 أكتوبر 2022 04:27 م
وزير الطاقة السعودى: ندين للأشقاء فى مصر ونحن شركاء لإنجاح قمة المناخ.. فيديو عبد العزيز بن سلمان
إيمان حنا

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قال وزير الطاقة السعودى الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن الممكلة العربية السعودية لديها حماس كبير للمشاركة فى قمة المناخ cop27، خاصة أن الدولة المستضيفة للقمة مصر، لما يجمعنا بها من روابط وعلاقات خاصة.
 
أضاف وزير الطاقة السعودى، قائلا:" ندين لأصدقائنا فى مصر وجهودهم، ونحن شركاء لهم من أجل إنجاح هذه القمة نجاحا باهرا".
 
وتابع: حماسنا يتضاعف أيضا لأن فى هذه القمة المرتقبة سيكون الحديث عن التنفيذ، لذلك فإن ولى العهد الأمير محمد بن سلمان قرر نقل مبادرتى السعودية والشرق الأوسط الأخضر إلى شرم الشيخ، فلدينا الكثير لنبرزه خلال تلك القمة، فإذا كان التركيز على التنفيذ فهناك الكثير لنبرزه مما هو فى مراحل التنفيذ، كما سنستعرض ما تم تنفيذه فى مجال العمل المناخى.
 
وأضاف وزير الطاقة السعودى، أن القمة سيتخللها مفاجآت لن نعلن عنها الآن، متابعا: نحن أيضا محظوظون بأن القمة التالية كوب 28 ستكون فى الإمارات.
 

قمة المناخ

cop27

شرم الشيخ

قمة المناخ فى شرم الشيخ



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