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وزير التموين: إجراءات رادعة لمواجهة رفع الأسعار وزيادة ضخ السلع بالأسواق

الأحد، 30 أكتوبر 2022 04:48 م
وزير التموين: إجراءات رادعة لمواجهة رفع الأسعار وزيادة ضخ السلع بالأسواق الدكتور على المصيلحى وزير التموين
كتب ـ مدحت وهبة ـ تصوير خالد كامل

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أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم تكثيف الرقابة عَلى الأسواق لمواجهة أى ارتفاع فى الأسعار غير المبررة مع زيادة ضخ السلع بالمجمعات الاستهلاكية، ليتم زيادة ضخ الزيت والسكر والأرز، موضحا أن هناك اجتماع موسع غدا مع المصنعين للسلع الغذائية وكبار أصحاب السلاسل التجارية وتجار الجملة والنصف جملة لزيادة إنتاج والمعروض من الزيت والسكر والأرز بالأسواق بأسعار ما قبل ارتفاع الدولار، حيث إن أي تغيير في سعر السلع من المفترض ألا يكون قبل ثلاثة أشهر من تحرك سعر العملة.
 
وأوضح وزير التموين، أن الاجتماع سيضم كافة المشاركين في الصناعات الغذائية لفرض الانضباط بالأسواق وضبط الأسعار ولا يمكن لأحد أن يحدد موعد انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية، وبالتالي لابد أن يتوافر لدينا حالة من التكاتف في القدرات والإمكانيات لتجاوز هذه الأزمة وعدم التلاعب بالمواطن.
 
 
 
 
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