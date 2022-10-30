ندى ابنة بنى سويف تنجح في الجمع بين الدراسة وتأليف الكتب.. اعرف قصتها

بني سويف هاني فتحي

ندى محمد توفيق طالبة بالصف الثاني الثانوي الفني التجاري، من قرية باروط التابعة لمركز بنى سويف، اكتشفت هوايتها وموهبتها في الكتابة وسرد القصص منذ التحاقها بالصف الأول الثانوي التجاري.

سرعان ما تحولت الموهبة الى احترافية لتشارك ندى محمد توفيق بنت قرية باروط فى كتابة كتابين تم إصدارهم من خلال إحدى دور النشر وطباعتهما ليصبحا فى متناول القراء في كافة محافظات الجمهورية.

وروت ندى محمد توفيق الطالبة بالمدرسة الثانوية التجارية، تجربتها فى تنمية موهبتها وثقلها، لتتحول الموهبة الى احترافية تنجح خلالها الطالبة فى تحقيق ذاتها واحلامها.

وقالت ندى محمد توفيق، انها طالبة في الصف الثان الثانوي التجاري، مشيره الى انها بدأت في الكتابة منذ عام عقب التحاقها بالمرحلة الثانوية، متابعة "قررت ان استغل دراستي بالتعليم الفني ووجود وقت فراغ في تنمية موهبة الكتابة".

وأضافت "ندى"، أنها منذ صغرها وهى تقوم بالكتابة وتأليف القصص والأشعار، مشيرة إلى أنها قامت بنشر بعض أعمالها على مواقع التواصل الاجتماعي وقوبلت بالإعجاب، مؤكدة أنها رفضت أن تبيع أعمالها وقررت أن تجمها فى كتاب من تأليفها.

وقالت "ندى"، إنها بدأت فى التفكير فى كتابة كتاب بعدما حصلت على العديد من الدورات فى تنمية موهبة الكتابة والتدقيق اللغوى والنحوى، مشيرة إلى أنها أتقنت الكتابة عقب الحصول على هذه الدورات.

وأضافت أن أول كتاب قامت بالمشاركة فى إعداد كتاب "بقلمى" بمشاركة ثلاثة آخرين، مشيرة إلى أنها اشرفت وشاركت فى إعداد وكتابة كتاب "رسالتك اليوم"، مؤكدة أن الكتاب أخذ فى كتابته وتجميعه قرابة الشهرين وطباعته فى نحو عشرة أيام.

وقالت ندى إنها قامت بتصحيح الكتاب لغويا ونحويا عقب حصولها على دورات فى التدقيق اللغوى، مشيرة إلى أنها تسير عبر جدول يومى وضعته لنفسها، متابعة:"أقوم فى الصباح بكتابة بعض الخواطر وعقب العودة من المدرسة أقوم بكتابة بعض المقالات.

وأضافت ندى أنها تقوم كل مساء بتحديد مجموعة من العناوين التى ستقوم بكتابها عبر الخواطر فى اليوم التالى، مشيرة إلى أنها تعاقدت مع إحدى دور النشر لطباعة وبيع هذه الكتب، مؤكدة أنها ستشارك فى مجموعة من المعارض بالقاهرة والإسكندرية.

وتابعت ندى" انا من شجعتُ نفسي وأشعلتُ حماسيا بكل شغفٍ وحُب لمواصلةِ مسيرتي في الكتابة، مشيرة إلى أنها شاركت فى كتابة بعض المقالات عن نشر الوعى الثقافى وأهمية القراءة.

وتابعت ندى: "شاركت فى كتاب "بقلمى"وأشرفت على كتاب" رسالتك اليوم" وكتاب "إنه عصرى"ما زال طور التجهيز ومؤسسة مبادرة نوسين لدعم الكتاب، حيث اطور من كتاباتى وأصبح من أشهر الكتاب وأستطيع أن أقدم محتوى هادف.

وعن الكتب التي تستهوي ميولها كقارئه، أكدت ندى محمد أنها كتب متنوعة الكاتبة حنان لاشين، وعمرو عبدالحميد، نزار قبانى، مشيرة إلى أن مثلها الأعلى فى الكتابة جُبران خليل جُبران، المنفلوطي، الرافعي، أدهم شرقاوي، والعديد من الكُتاب الآخرين.

وقالت ندى أنها تقوم بكتابة إحدى الروايات منذ 5 أشهر وهى إحدى قصص الخيال العلمى، مشيرة إلى أنها قامت بتدشين مبادرة نوسين للكتابة واشترك فيها العديد من شباب الكتاب مؤكدة انها تحلم ان يكون لديها دار نشر.





احد-كتب-ندى-محمد







الدروع-التى-حصلت-عليها-ندى







الطالبة-ندى-محمد







ندى-طالبة-ثانوى-بدرجة-كاتبة







ندى-محمد



