نائب محافظ بنى سويف: تنفيذ خطة عمل تطبيق مشروع الهوية البصرية

بنى سويف هانى فتحى

واصل بلال حبش نائب محافظ بنى سويف، اجتماعاته التمهيدية لاستكمال مناقشة خطة عمل تطبيق مشروع الهوية البصرية لمحافظة بني سويف، ضمن المشروع القومي لنشر وصياغة الهوية البصرية الملائمة لكل محافظات مصر.

حضر الاجتماع: الدكتور مجدى عبد القادر نائب رئيس جامعة النهضة لشئؤن التعليم والطلاب، الدكتورة عزة الجوهري وكيل كلية الآداب بجامعة بني سويف، نهى محمد مدير العلاقات العامة- منسق لجنة الهوية البصرية ، شيرين حسين مدير المكتب الفنى بديوان عام المحافظة.

وتناول الاجتماع استكمال مناقشة عدد من التصورات والرؤى الفنية والجمالية لإعداد هوية بصرية مميزة للمحافظة، تعتمد على إبراز المقومات الحضارية والتاريخية والبيئية والسياحية والإقتصادية التى تتفرد بها بني سويف ،بهدف المساهمة فى تعميق مفهوم الانتماء الوطنى خاصة بين الشباب والأطفال، من خلال انتقاء أفضل العناصر المعبرة عن تاريخ المحافظة ومستقبلها، وأهم المعالم الأثرية والسياحية والتاريخية التي تشتهر بها بني سويف،وما تنفرد به عن باقى المحافظات بحيث يستطيع من يرى هوية المحافظة البصرية التعرف عليها بسهولة وأنها تخص بني سويف،وذلك من خلال الاستعانة بالكليات المتخصصة في مجالات التصميم مثل كليات الفنون التطيقية والهندسة والحاسبات وغيرها من الجهات الأكاديمية ذات الصلة، على أن يتم "عقب الانتهاء من إعداد وتصميم تلك الهوية "الإعلان عنها عبر الصفحة الرسمية للمحافظة ونشرها وتعميمها وتفعيلها داخل كافة مكونات الجهاز الإداري بالمحافظة.

وأكد "حبش" تميز بني سويف تتميز بالعديد من المقومات الأثرية والسياحية والمحميات الطبيعية النادرة، منها أن أقصى اتساع لمجرى النيل يقع في بني سويف،والذي يمتد إلى 25 كم، ووجود كهف سنور من أقدم الكهوف الأثرية على مستوى العالم،وهرم ميدوم من أقدم الأهرامات في مصر بل أقدم من هرم خوفو الأكبر في الجيزة، فضلا عن شهرة المحافظة في مجال زراعة النباتات الطبية والعطرية على مستوى محافظات مصر، بحيث تعكس الهوية روح الأصالة وعراقة التاريخ.