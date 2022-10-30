موسكو ترفض اتهامات واشنطن بتفاقم أزمة الغذاء العالمية

وأوضح أنطونوف في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم"- :"أنه في ظل الهجمات والاستفزازات ضد السفن العسكرية والتجارية الروسية المشاركة في عملية نقل الحبوب من الموانيء الأوكرانية، لا يمكن لروسيا الاستمرار في العمل دون الالتفات إلى القضايا الأمنية".

وأكد أنطونوف أن روسيا مازالت موردا موثوقا ومسئولا للأسواق العالمية، قائلا :"إن أولئك الذين يمنعون التوريدات الروسية يفاقمون أزمة الغذاء".

وشدد على أن خطوات واشنطن واتباعها، تدفع كييف لمواصلة التصعيد العسكري، وإطالة أمد النزاع وتبعد إمكانية تسويته على طاولة المفاوضات.