مصرع 5 أشخاص فى كوبا بينهم 3 سيدات وطفل إثر اصطدام قارب هجرة غير شرعية

فاطمة شوقى

قالت وسائل إعلام كوبية إن قارب كان يحمل 20 كوبيا اصطدم بوحدة من حرس الحدود، أسفر عن مقتل 5 أشخاص.

وأشارت نشرة الأخبار التلفزيونية الوطنية الكوبية إلى أن محاولة هجرة غير شرعية لأكثر من عشرين كوبيًا في قارب سريع انتهت بمقتل خمسة أشخاص منهم ثلاث نساء وطفل دون سن الرابعة، بعد أن اصطدمت وحدة من حرس الحدود بالقارب، وانقذت وحدة حفز السواحل 23 شخصا آخرين.

واتهمت وزارة الداخلية الكوبية الولايات المتحدة يوم السبت "بتشجيع" المغادرة غير الشرعية من البلاد، وأشارت إلى الحظر الاقتصادي باعتباره "أحد الحوافز الرئيسية" بالنسبة لها.

وأكدت الحكومة الكوبية نقلتها قناة تيلى موندو الكوبية أن "حكومة الولايات المتحدة لا تساهم في ضمان الهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة ، بينما تحاول خلق حالات من عدم الاستقرار الاجتماعي".

وتحقق السلطات الكوبية في "هذه الحقيقة المؤلمة" التي "تحدث نتيجة للسياسة العدائية والقاسية للحكومة الأمريكية ضد كوبا"، ونفس الشيء "الذي يسمح بالرحيل غير الشرعي من كوبا ويشجع عليه بالسماح للمهاجرين غير الشرعيين بالبقاء في أراضيها".

وتفجرت الانتقادات لأعمال الحكومة العنيفة على مواقع التواصل الاجتماعي ، واعتبر البعض أن "قصة 13 مارس لا تزال تتكرر ، ولن تنتهي إلا بإنهاء النظام الحالى".

في الأشهر الأخيرة، تكثفت المحاولات لمغادرة كوبا بشكل غير قانوني، حيث ألقى العديد بأنفسهم في البحر في قوارب بدائية أو في رحلات طويلة وخطيرة عن طريق البر مما أجبرهم على عبور عدة بلدان.

اعترض خفر السواحل الأمريكي 5392 كوبيًا في البحر منذ 1 أكتوبر 2021 ، عندما بدأت السنة المالية الحالية، يتجاوز هذا الرقم أكبر تدفق للكوبيين في عام 1980 ، عندما غادر 125000 شخص عبر ميناء مارييل في غضون سبعة أشهر فقط.

في غضون ذلك ، سجلت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية وصول 224607 كوبيين بين أكتوبر 2021 وسبتمبر 2022.