اليوم السابع
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مصرع عامل يومية وإصابة 9 آخرين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالشرقية

الأحد، 30 أكتوبر 2022 11:13 ص
مصرع عامل يومية وإصابة 9 آخرين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالشرقية حادث انقلاب سيارة
الشرقية فتحية الديب

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لقي عامل باليومية مصرعه، فيما أصيب 9 عمال آخرين بكدمات وجروح في أنحاء متفرقة بالجسد، صباح اليوم الأحد؛ إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعدد من عمال اليومية في الصالحية الجديدة في الشرقية.

وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى الصالحية الجديدة المركزي بوصول جثة شخص، و9 آخرين مصابين بكدمات وسحجات وإصابات متفاوتة في أنحاء متفرقة بالجسد.
 
بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعدد من عمال اليومية في بناحية مفارق الشرطة في طريق الصالحية الجديدة، ما أسفر عن مصرع عامل باليومية وإصابة 9 عمال باليومية بكدمات وجروح وإصابات متفاوتة في أنحاء متفرقة بالجسد.
 
تم نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى الصالحية الجديدة المركزي لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، والتحفظ على الجثة في مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية امام المركبات.

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