

وأكدت المصادر، وفقا لقناة "اليمن" الإخبارية، مساء السبت، سماع دوي انفجار عنيف في مدينة البيضاء، مبينة أن سبب الانفجار فشل الحوثيين في إطلاق صاروخ باليستي باتجاه المناطق المحررة.



وكانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، قد أعلنت سابقا عن ارتكاب الحوثي 152 انتهاكا ضد المدنيين في منطقة خبزة بمديرية القريشية محافظة البيضاء بعد مرور 9 أيام من الحصار الخانق والهجمات بمختلف أنواع الأسلحة على المنطقة.



وطالبت الشبكة اليمنية، المجتمع الدولي بوقف الهجمات وفك الحصار وممارسة الضغوط الكافية لإجبار مليشيات الحوثي على وقف شامل لأعمالها العسكرية، وعدم التعرض للبلدة وأهاليها، والسماح لهم بممارسة حياتهم بشكل طبيعي.