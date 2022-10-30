محافظ كفر الشيخ يعقد اجتماعا لبحث تنفيذ قرارات مجلس المحافظين بمراقبة الأسواق

كفر الشيخ محمد سليمان

عقد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، اجتماعا موسعا عبر الفيديو كونفرانس لرؤساء مجالس المدن، بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظ، وعماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، ورجب نايل مدير جهاز حماية المستهلك، والاتحاد الاستهلاكى، لبحث آليات مراقبة الأسواق والمحال التجارية والمجمعات الاستهلاكية لضبط أسعار السلع والاطمئنان على توافرها بكميات كافية.

وبحث محافظ كفر الشيخ خلال الاجتماع التوجيهات التى أصدرها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، بشأن ضرورة المتابعة الدورية على مدار اليوم، لموقف توافر السلع الأساسية ، والتأكد من التزام التجار وأصحاب المحال التجارية بالأسعار المقررة، طبقا لقائمة الأسعار الاسترشادية التى تقررها وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وكلف محافظ كفر الشيخ بتشكيل لجان برئاسة رؤساء الوحدات المحلية للمدن وعضوية ممثلين عن التموين وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين والطب البيطر، للمرور اليومى ومتابعة إعلان الأسعار على السلع الاستهلاكية وتحرير محاضر للمخالفين، كما وجه أعضاء اللجنة بمتابعة أرصدة السلع الغذائية وحصر العجز في بعض السلع والتنسيق الفوري مع مسئولي وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير الكميات اللازمة.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه يجرى التنسيق مع الغرفة التجارية وكبار التجار، للتوسع في اقامة معارض للسلع الغذائية الأساسية وبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة ، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهلهم ، مؤكدا أن المحافظة لديها منافذ لبيع منتجات مشروعات الأمن الغذائى بأسعار مناسبة ،فضلا عن انتشار منافذ ثابتة ومتنقلة، ما بين منافذ تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ، ومنافذ "أمان " التابعة لوزارة الداخلية ، والمجمعات الاستهلاكية ، وجميعها توفر السلع الأساسية بأسعار مخفضة للجمهور

وناشد محافظ كفر الشيخ المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أى زيادات غير مبررة في أسعار السلع حتى يتسنى للأجهزة المختصة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ، وذلك من خلال الوسائل المتعددة سواء عن طريق الخط الساخن للمحافظة 114، أو رقم جهاز حماية المستهلك 19588.