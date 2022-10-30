محافظ قنا يصرف إعانة عاجلة لأسرة ربة منزل فقدت حياتها تحت حائط منزلها

قنا صابر سعيد

قرر اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، صرف إعانة عاجلة لأسرة سيدة أبو القاسم أحمد، ربة منزل، لقيت مصرعها أسفل حائط منزلها بقرية الرئيسية التابعة لمركز نجع حمادى.

وأوضح محافظ قنا، أن مديرية التضامن الاجتماعي صرفت إعانة عاجلة للأسرة بقيمة 5 آلاف جنيه، مع إنهاء إجراءات الإغاثة الضمانية بقيمة 50 ألف جنيه، وصرف إعاشة عاجلة وصرف مواد غذائية وبطاطين وضم الأسرة ضمن برنامج تكافل وكرامة، لتستفيد من الدعم والمزايا التي يقدمها البرنامج.

وتابع محافظ قنا، بالإضافة لإعادة تأهيل المنزل ودعمه بالأثاث والأجهزة الكهربائية والمستلزمات اللازمة عن طريق إحدى الجمعيات الأهلية.

وأشار الداودى، إلى أن أسرة الفقيدة من الأسر الأولى بالرعاية وتخضع لمنظومة الحماية الاجتماعية وينطبق عليها قانون الضمان الاجتماعي.

جدير بالذكر أن الفقيدة سيده أبو القاسم أحمد، توفيت نتيجة انهيار حائط حوش مبنى بالطوب اللبن بقرية الرئيسية بمركز نجع حمادي، وهي أم لخمسة أطفال تقوم برعايتهم بعد وفاة والدهم.