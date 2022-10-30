محافظ شمال سيناء يؤكد الاهتمام بأهالى المحافظة وتوفير احتياجاتهم

شمال سيناء - محمد حسين

أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، على اهتمامه بأهالى المحافظة والعمل على توفير احتياجاتهم وحل مشاكلهم، وأشار المحافظ أثناء لقائه مع أهالى قرية الخروبة بالشيخ زويد بحضور العميد مصطفى محمد مصطفى رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، سعيد عرادة رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد، الشيخ حسين عرادة شيخ القرية، الدكتور سليمان عرادة مدير عام التأمين الصحى بالمحافظة، وعدد من مشايخ وعواقل وأهالى القرية" إلى توجيهات الدولة إلى جميع المسئولين بالنزول لتفقد أحوال المواطنين والتعرف على مطالبهم واحتياجاتهم، ولقاء الأهالى على أرض الواقع والعمل على حل مشاكلهم على الطبيعة، مطالبا أهالى القرية والتجمعات التابعة بالعمل والإنتاج والعودة إلى زراعة أراضيهم.

واستمع المحافظ إلى مطالب الأهالى المتمثلة فى، اعادة فتح مكتب البريد لخدمة القرية والتجمعات التابعة، إنشاء محول كهرباء بتجمع التطبيقى لإنارة منازل التجمع، وكذا إنشاء لوحة كهرباء بتجمع المشوى لخدمة أهالى التجمع، حيث وعد المحافظ بدراسة مطالبهم والعمل على تحقيقها.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة والجهاز التنفيذى بكامله يعمل على خدمتهم وتحقيق مطالبهم والتواجد فى الشارع وعلى أرض الواقع لصالح المواطنين، وإلى حرصه على التواصل الجماهيرى والتعرف على مشاكل واحتياجات المواطنين لإيجاد آلية مناسبة لحلها وتحقيقها حرصا على الصالح العام وصالح الوطن والمواطنين معا.