محافظ القاهرة يشكل لجنة لمراجعة البنية الأساسية لمشروعات الإسكان

كتب ـ سيد الخلفاوى

ترأس اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، الاجتماع الدورى لمتابعة المشروعات بديل العشوائيات( الأسمرات، معًا، أهالينا، روضة السيدة ، المحروسة ، الخيالة) خاصة أعمال الصيانة والأمن والحفاظ على المساحات الخضراء وتوافر الخدمات المقدمة فى هذه المشاريع .

شارك فى الاجتماع اللواء إبراهيم عوض السكرتير العام ومديرى مديريات الصحة والإسكان والتموين والشباب والرياضة ورئيس هيئة النظافة ومدير وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة .

وشدد محافظ القاهرة خلال الاجتماع على هيئة النظافة وشركات النظافة بضرورة التأكد من قيام العمال بأعمال الجمع السكنى للمخلفات بصورة يومية .

وقرر محافظ القاهرة خلال الاجتماع تشكيل لجنة لمراجعة البنية الأساسية بصورة دورية لجميع مشروعات الإسكان بديل العشوائيات لضمان استمرارية الحفاظ عليها، كما شدد على مديري مديريات الخدمات (الصحة ، التموين ، التضامن) بتعيين مندوب إدارى بكل مشروع لمعرفة المشاكل به وإيجاد الحلول المناسبة لها.

كما طالب محافظ القاهرة مديري المشروعات بتشكيل مجلس أمناء بكل مشروع ينعقد بصفة شهرية لمناقشة كافة المشكلات التي تواجه المشروع والتي تشمل الخدمات والنظافة والصحة والتموين وشركات الأمن والصيانة ووضع الحلول المناسبة لها.

وشدد محافظ القاهرة على مديرية الإسكان بمتابعة شركات الصيانة للحفاظ على المشروعات التى قامت الدولة بتحمل تكلفة كبيرة لإنشائها من أجل المواطنين، موجهًا بفسخ التعاقد مع أى شركة أمن أو صيانة لا تؤدى عملها طبقًا للعقد المبرم.

وطالب محافظ القاهرة بقيام المسئولين عن المشروعات بالمراجعة الدورية لالتزام القاطنين بالوحدات السكنية بالقواعد الموضوعة والتى تتضمن عدم بيع الوحدة أو تأجيرها للغير لعدم تعرضهم لسحب الوحدة.

ووجه محافظ القاهرة لمديرية الصحة بسرعة استكمال المراكز والوحدات الصحية بالمشروعات بديل العشوائيات، كما شدد على مديرى المشروعات بالتأكد من توافر كافة الخدمات ومنافذ البيع بالمشروعات بالتنسيق مع مديرية التموين.

وشدد محافظ القاهرة على مديرية التضامن بالتواصل المستمر مع قاطنى هذه المشروعات والإستماع لمشاكلهم والعمل على سرعة حلها.

كما طالب محافظ القاهرة بتكثيف الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية فى جميع المشروعات التى أقامتها الدولة بديل للعشوائيات لمساعدة النشء على بدء حياة جديدة وتطوير أنفسهم.

كما شدد محافظ القاهرة على ضرورة متابعة أعمال الشركات المسئولة عن الأمن بالمشروعات وتشديد الرقابة عليها من خلال المتابعة الميدانية بالمحافظة .