محافظة القاهرة تنتهى من إجراءات قرعة تسليم وحدات ماسبيرو للسكان

كتب سيد الخلفاوى

انتهت محافظة القاهرة بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية، من إجراءات القرعة الخاصة بالسكان، تمهيدا لتسليم وحدات مثلث ماسبيرو وذلك بعد انتهاء اعمال الإنشاء والتشطيبات، وتوصيل المرافق.

وتم الانتهاء من استقبال أوراق السكان، تمهيدا لإجراء القرعة على أرقام الوحدات السكنية، لضمان تكافؤ الفرص لجميع السكان الراغبين فى العودة وعددهم 935 أسرة، وعقب إجراء القرعة سيتم التسليم بشكل فورى، بحيث يتم تسكين المشروع خلال شهرين تقريبا.

يشار إلى أن منطقة ماسبيرو تقع فى محافظة القاهرة، ويحدها كورنيش النيل من الجهة الغربية، وشارع 26 يوليو من الجهة الشمالية، وشارع الجلاء من الجهة الشرقية، وميدان عبد المنعم رياض من الجهة الجنوبية، ويبلغ طول الواجهة المائية للمنطقة حوالى 900 م، ويبلغ مسطحها التقريبى حوالى 75.19 فدان بكل ما تشمله من مبانٍ ومعالم قائمة، وتتميز المنطقة بوجود العديد من الاستعمالات المميزة، وأهمها مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، مبنى وزارة الخارجية، مبنى دار المعارف، فندق هيلتون رمسيس، والقنصلية الإيطالية، وانطلاقاً من توجه الدولة لتطوير المناطق العشوائية وتحسين مستوى المعيشة للفئات التى تقطن بها، تم البدء فى أعمال تطوير المنطقة المصنفة كمنطقة غير آمنة ذات خطورة من الدرجة الثانية.