محافظ الغربية يتفقد مشروعات "حياة كريمة" في 6 قرى بمركز زفتى

الغربية محمد طارق

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، في السابعة من صباح اليوم مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتى، داخل قرى سندبسط، فرسيس، ميت الرخا، كفر الصارم قبلي، عزبة الست جلفدان، وتفهنا العزب، وذلك بحضور نجوى العشيري السكرتير العام وإبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى.

وبدأت الجولة بتفقد مشروعات المبادرة بقرية سندبسط، حيث تفقد المحافظ أعمال إنشاء وحدة طب الأسرة ونقطة الشرطة والذي يتم إنشاؤه بتكلفة إجمالية 5 مليون جنيه ، كما تفقد مركز التأهيل الاجتماعي ، وحدات معالجة الحديد والمنجنيز، والمجمع الزراعي البيطري والذي يتم إنشاؤه بتكلفة مالية 5,4 مليون جنيه.

كما تفقد المحافظ في سندبسط مجمع الخدمات الحكومية والذي يعد من أبرز مشروعات مبادرة حياة كريمة، كونه سيساهم في القضاء على معاناة سكان القرى في الحصول على الخدمات، حيث يشمل المجمع على مركز تكنولوجي، وسجل مدني، مكتب شهر عقاري، مركز خدمات تموينية، مكتب خدمات بريدية، وحدة محلية ووحدة تضامن اجتماعي.

واختتمت الجولة في سندبسط بتفقد أعمال إنشاء وحدة الحماية المدنية والتي وصلت نسبة الأعمال بها إلى 25% بإجمالي تكلفة 5,5 مليون جنيه، إلى جانب تفقد السوق النموذجي والذي قارب على الانتهاء بنسبة 95% بتكلفة اجمالية 3,5 مليون.

وفي قرية فرسيس تفقد رحمي وحدة طب الأسرة، وحدات معالجة الحديد والمنجنيز والتى بلغت نسب نهو الأعمال بها 60 %، إلى جانب تفقد محطة رفع الصرف الصحي بعزبة الست جلفدان ، كما تفقد المحافظ الأعمال النهائية داخل مركز شباب كفر الصارم قبلي والذي قارب على الانتهاء بنسبة 97% بتكلفة إجمالية 6,4 مليون ، فضلا عن تفقد أعمال إنشاء محطة مياه ميت الرخا بنسبة إنجاز بلغت 57%.

واستكمل المحافظ الجولة بتفقد مركز شباب تفهنا العزب حيث وجه بسرعة نهو الأعمال والتي وصلت إلى 90% بتكلفة مالية 8,4 مليون، كما تفقد المحافظ أعمال تطوير المعهد الأزهري، مجمع الخدمات الحكومية، المجمع الزراعي البيطري، مركز تنمية الأسرة، وحدة طب الأسرة، السوق والموقف النموذجين، الحماية المدنية.