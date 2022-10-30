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تمهيدا للقمة العربية..

مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية يواصل اجتماعه بالجزائر

الأحد، 30 أكتوبر 2022 04:10 م
مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية يواصل اجتماعه بالجزائر القمة العربية فى الجزائر
رسالة الجزائر - بيشوى رمزى

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واصل وزراء الخارجية العرب، اليوم الأحد، اجتماعهم، لليوم الثاني، وذلك بمركز المؤتمرات الدولي "عبد اللطيف رحال" بالعاصمة الجزائرية، وذلك تمهيدا للقمة العربية المقررة يوم الثلاثاء المقبل.

وكانت اجتماعات وزراء الخارجية العرب قد انطلقت أمس السبت، حيث شدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في كلمته أمام اجتماع على ضرورة استمرار دورية انعقاد القمة العربية، معتبرا أن القمة العربية هي الآلية الأهم من آليات العمل العربي المشترك، ذلك أنها تضع إطاره الناظم، وتصوغ الرؤية التي يتحرك في إطارها، والأهداف الاستراتيجية التي يسعى لتحقيقها.

ودعا الأمين العام إلى التعامل الجاد مع الأزمات العالمية وتداعياتها في المرحلة الراهنة، معتبرا أن تواترها جعل الأزمة حالة مستمرة وليست مجرد وضع عابر وقد ظهر واضحاً أن الاستعداد للأزمات، وتحصين المجتمعات إزاءها وزيادة قدرتها على الصمود، يقتضي عملاً مؤسسياً وتكاملياً ويتطلب نظرة استراتيجية، تنطلق من الواقع ولا تفتقر للخيال في ذات الوقت.

 

 

 


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