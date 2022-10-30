اليوم السابع
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ما قيمة تكلفة العلاوة الجديدة لأصحاب المعاشات؟.. التفاصيل

الأحد، 30 أكتوبر 2022 01:00 م
ما قيمة تكلفة العلاوة الجديدة لأصحاب المعاشات؟.. التفاصيل الهيئة القومية للمعاشات
كتب ـ ىمدحت وهبة

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تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتنفيذ قرار منح أصحاب المعاشات منحة استثنائية بمبلغ 300 جنيه يتم صرفها شهريا دون التقيد بفترة معينة تنتهى بعدها، اعتبارا من بعد غد الثلاثاء، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم أصحاب المعاشات، ويستفيد من هذه المنحة 10.7 مليون مستحق معاش فى مصر، وأن تكلفة العلاوة الجديدة في حدود 31.5 مليار جنيه.
 
ويأتى إصدار حزمة رعاية اجتماعية جديدة  للمواطنين ومنهم أصحاب المعاشات بصرف منحة استثنائية بمبلغ 300 جنيه، يتم صرفها شهريا دون التقيد بفترة معينة تنتهى بعدها، مشيرا إلى أن قرار رئيس الجمهورية جاء منتصرا للفئات الضعيفة بالمجتمع ويعكس مدى شعور القيادة السياسية بالمواطن مهما كان موقعه، موضحا أن هذه المنحة تعادل 30٪ من قيم بعض أصحاب المعاشات التى تساوى 1000 جنيه، وذلك بخلاف الزيادة التى تم إقرارها فى شهر أبريل الماضى بنسبة 13٪؜.
 
وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء عقد مؤتمرًا صحفيًا، أشار فى مستهله إلى تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، الصادرة للحكومة بوضع حزمة حماية اجتماعية جديدة للمواطنين، وذلك لمجابهة الموجة التضخمية الهائلة التى يشهدها العالم نتيجة للأزمات الحالية، لافتًا إلى حرص وتأكيد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، المستمر للحكومة بضرورة مراعاة ما يواجهه المواطنون من تداعيات ناتجة عن تلك الأزمات، لافتا إلى أن ذلك يأتى أيضًا كأحد مخرجات المؤتمر الاقتصادى الذى تم عقده على مدار الأيام الماضية.
 
 
 
 

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