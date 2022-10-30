ليلة طربية يتألق بها "محمد الحلو" فى مهرجان الموسيقي العربية بالإسكندرية

أقيم مساء اليوم على مسرح دار أوبرا الإسكندرية حفلا فنيا للفنان الكبير محمد الحلو بمشاركة فرقة الحفنى بقيادة المايسترو هشام نبوى، ومشاركة نجوم الأوبرا وذلك ضمن حفلات مهرجان الموسيقى العربية والتى تنظمه دار الأوبرا المصرية على جميع مسارح الأوبرا

فى بداية الفاصل الثانى من الحفل قدم الحلو التحية لجمهور الإسكندرية مرددا"جمهور إسكندرية متذوق للفن والطرب"وقد بادله الجمهور التحية بعبارات الحب والتقدير والتصفيق الحار.

شدا الحلو خلال الحفل بمجموعة من أروع أغانيه التى قدمها على مدار مشواره الفنى الطويل منها يا بوى يا مصر، زيزينيا، يا حبيبى كان زمان، عراف، ليالى الحلمية، جت من الغريب، صدقى إحساسك بهوايا، سيبوا لى قلبى، ومن ألحان الطرب الأصيل قدم أغنيتى ألف ليلة وليلة ويا مسافر وحدك..وبالفاصل الأول من الحفل قدم الفنان/ حسام حسنى مجموعة من روائع "ملك العود" الموسيقار" فريد الأطرش" منها "ما قالى وقلتله"، "لأكتب ع اوراق الشجر"، "يا حبايبى يا غاليين" ثم قدمت الفنانة نيفين رجب رائعتى "الأخوين رحباني"

سهر الليالى، قديش كان فيه ناس وانا قلبى دليلى، بقى عايز تنسانى وأختتمت الفاصل الأول من الحفل الفنانة حسناء برائعة كوكب الشرق السيدة "أم كلثوم""بعيد عنك"

ويواصل مهرجان الموسيقى العربية حفلاته غدا على مسرح دار أوبرا الإسكندرية بحفل فنى للفنانة الكبيرة نادية مصطفى والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو علاء عبد السلام ومشاركة نجوم الأوبرا الفنان اشرف وليد، الفنانة حنان الخولى، الفنانة نهاد فتحى، الفنان/ ياسر سليمان.