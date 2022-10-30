كيت ميدلتون تحيى أسبوع التوعية بالإدمان وتدعو للتعاطف ودعم المتضررين.. فيديو

كتبت ريهام عبد الله

أحيت كيت ميدلتون، أميرة ويلز، أسبوع التوعية بإدمان المخدرات، عن طريق فيديو نشره حساب أمير وأميرة ويلز الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وعلق الحساب على الفيديو: "اليوم، خلال أسبوع التوعية بالإدمان، أريد أن أقدم رسالة دعم لأولئك الذين ما زالوا يعانون، أعلم أن هذا لم يكن اختيارًا، الشفاء ممكن".

وقالت كيت فى الفيديو، "إن العار والخجل من الإدمان يمنع الأشخاص والعائلات، من طلب المساعدة، والأشخاص يواصلون بشكل مأساوى فقدان حياتهم، نحن كمجتمع نحتاج أن نعرف أن الطريقة الوحيدة لمساعدة الذين يعانون، بأن نحاول أن نفهم ما الذى قادهم للإدمان، وأن نتعاطف معهم، ونكون متعاطفين، مع معاناتهم".

Today, during #AddictionAwarenessWeek, I want to offer a message of support to those who are continuing to suffer.



I know this was not a choice. Recovery is possible. https://t.co/h4DpXBtYwn pic.twitter.com/ufTcMnX765 — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) October 30, 2022

ومن جهة أخرى، يشار إلى أن مصور ملكى، قال - في وقت سابق - إن أميرة ويلز كيت ميدلتون تحطم آمال جيل من المصورين بالتقاط الصور الخاصة لأطفال العائلة المالكة بدلاً من ترك شخص آخر "يصنع اسمه" بالتقاط هذه الصور، حيث نشرت كيت، 40 عامًا، صورًا على مر السنين للاحتفال بالمناسبات المهمة، مثل أعياد ميلاد أطفالها الثلاثة، لكن المصور الملكى جون سوانيل، قال إنها تحرم الآخرين من فرصة صنع أسمائهم.

وقال المصور حسبما ذكر موقع "ديلى ميل": "كل العمل الذى حصلت عليه مع العائلة المالكة أدى إلى رفع مستوى مسيرتى المهنية، فى الوقت الحاضر، شخص مثلى لن تتاح له الفرصة.. يجب أن تُمنح هذه الفرص للمصورين الإنجليز الشباب".



كيت ميدلتون

وقال السيد Swannell إن هناك بعض الفوائد للأميرة فى التقاط الصور بنفسها، وأضاف: "من بعض النواحى، ربما تكون كيت محقة فى القيام بذلك بنفسها إنها ليست مصورة رائعة، لكنها تلتقط الصور بعيدًا، ويكون الأمر أسهل مع الأطفال إذا كنت تعرفهم.. ويعود شغف الأميرة بالتصوير الفوتوغرافى إلى ما قبل أن تصبح عضوًا فى The Firm ، بعد أن أنتجت أطروحتها الجامعية عن صور للأطفال".

وفى رحلة عائلية إلى الشاطئ فى يوليو الماضى، بعد أن انفصل جورج وإخوته عن المدرسة فى الصيف التقطت العديد من الصور، وفى عام 2020، نشرت صورة التقطتها للأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس وهم يتراكمون مع والدهم المبتهج الأمير ويليام، تم نشر الصورة بمناسبة عيد الأب وعيد ميلاد ويليام الثامن والثلاثين.