كيت ميدلتون تحيى أسبوع التوعية بالإدمان وتدعو للتعاطف ودعم المتضررين.. فيديو

أحيت كيت ميدلتون، أميرة ويلز، أسبوع التوعية بإدمان المخدرات، عن طريق فيديو نشره حساب أمير وأميرة ويلز الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وعلق الحساب على الفيديو: "اليوم، خلال أسبوع التوعية بالإدمان، أريد أن أقدم رسالة دعم لأولئك الذين ما زالوا يعانون، أعلم أن هذا لم يكن اختيارًا، الشفاء ممكن".

وقالت كيت فى الفيديو، "إن العار والخجل من الإدمان يمنع الأشخاص والعائلات، من طلب المساعدة، والأشخاص يواصلون بشكل مأساوى فقدان حياتهم، نحن كمجتمع نحتاج أن نعرف أن الطريقة الوحيدة لمساعدة الذين يعانون، بأن نحاول أن نفهم ما الذى قادهم للإدمان، وأن نتعاطف معهم، ونكون متعاطفين، مع معاناتهم".

Today, during #AddictionAwarenessWeek, I want to offer a message of support to those who are continuing to suffer.



I know this was not a choice. Recovery is possible. https://t.co/h4DpXBtYwn pic.twitter.com/ufTcMnX765