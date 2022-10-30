كرم جبر يشارك فى إطلاق مبادرة "حق الوطن".. ويشيد بدور الأئمة والواعظات

أكد الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن دور الأئمة والواعظات كبير في التواصل مع الجماهير، حيث إنهم موجودون في القرى والمدن ولهم احتكاك مباشر بالجماهير ومعرفة آرائهم وما يدور بعقولهم.
وأوضح جبر خلال مشاركته في إطلاق مبادرة "حق الوطن" التي تنظمها وزارة الأوقاف، أن رسالة الإسلام لخصت في مكارم الأخلاق، فقال تعالى: "وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ"، وقال (صلى الله عليه وسلم): "إنما بُعِثْتُ لأُتَمِّمَ مكارمَ"، فمكارم الأخلاق تقتضي مراعاة أحوال المجتمع، والتواصل معهم عن طريق أدوات التواصل العصرية والفضاء الإلكتروني، وتوعية المجتمع بالقضايا العصرية، وعلينا توجيه الوعي المجتمعي، حيث إن وسائل التواصل الاجتماعي قنبلة موقوتة، ورسالتنا دعوة المجتمع إلى نشر مكارم الأخلاق، والحفاظ على المجتمع من استقطاب مواقع التواصل وغيرها التي تتعارض مع قيمنا الأخلاقية.
وأضاف الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن الأئمة والدعاة ووسائل الإعلام مهمتهم واحدة هي مواجهة السلوكيات السلبية والأفكار المتطرفة.
فيما أكد عبد الرازق توفيق رئيس تحرير صحيفة الجمهورية، أن قضية الوعي هي سلاح مهم لمواجهة أصحاب الأفكار المتطرفة وحماية الوطن، فعدم وجود الوعي لدى بعض الشباب سبب رئيسي لسقوط دول أصبحت في براثن الفوضى، فالفكرة الرئيسية تدور حول كيفية حماية الأوطان وحماية الأديان، لافتا إلى أن أهل الدين عليهم دور رئيسي في مواجهة هذه الأفكار، وهذه المبادرة فرصة لمواجهة حملات التشكيك والتشدد والتطرف ، والأمر الثاني نشر مكارم الأخلاق، فديننا دين مكارم الأخلاق يقول تعالى: "وإنك لعلى خلق عظيم"، ويقول تعالى: "ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك"، فالرفق بالناس وإيصال المفاهيم الصحيحة للناس هذا دورنا، مشددًا على ضرورة التنبه للغزو الثقافي الذي تبثه مواقع التواصل الاجتماعي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة