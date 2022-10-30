كرم جبر يشارك فى إطلاق مبادرة "حق الوطن".. ويشيد بدور الأئمة والواعظات

كتب ـ على عبد الرحمن

أكد الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن دور الأئمة والواعظات كبير في التواصل مع الجماهير، حيث إنهم موجودون في القرى والمدن ولهم احتكاك مباشر بالجماهير ومعرفة آرائهم وما يدور بعقولهم.

وأوضح جبر خلال مشاركته في إطلاق مبادرة " حق الوطن " التي تنظمها وزارة الأوقاف، أن رسالة الإسلام لخصت في مكارم الأخلاق، فقال تعالى: "وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ"، وقال (صلى الله عليه وسلم): "إنما بُعِثْتُ لأُتَمِّمَ مكارمَ"، فمكارم الأخلاق تقتضي مراعاة أحوال المجتمع، والتواصل معهم عن طريق أدوات التواصل العصرية والفضاء الإلكتروني، وتوعية المجتمع بالقضايا العصرية، وعلينا توجيه الوعي المجتمعي، حيث إن وسائل التواصل الاجتماعي قنبلة موقوتة، ورسالتنا دعوة المجتمع إلى نشر مكارم الأخلاق، والحفاظ على المجتمع من استقطاب مواقع التواصل وغيرها التي تتعارض مع قيمنا الأخلاقية.

وأضاف الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن الأئمة والدعاة ووسائل الإعلام مهمتهم واحدة هي مواجهة السلوكيات السلبية والأفكار المتطرفة.