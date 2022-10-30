قصة نجاح بيشوي روماني عشق الرسم بعدما حقق حلم حياته والتحق بكلية الفنون الجميلة

الغربية فريق المحافظات

يعد الرسم موهبة ووسيلة ليعبر من خلالها الشخص عن الأفكار التى تدور فى ذهنه ويخرجها فى شكل رسومات مختلفة يعبر بها عن خواطره، ويتفاعل معها فى شكل رسمة.

وهناك من يعشق موهبة الرسم منذ طفولته وهناك من احبها وهو فى سن الشباب واصبحت ملاذه الوحيد ليعبر بها عن افكاره وتنفيذ خواطره على الورق أو الجدران مهما اختلفت الوسيلة فالهدف واحد.

وفى مدينة المحلة سطر الشاب بيشوى رومانى قصة نجاح فى الرسم بأنواعه المختلف واصبحت اعماله تتحدث عنه وذاع صيته بعدما حققت اعماله نجاحا كبيرا.

ويقول بيشوى رومانى لـ اليوم السابع، إنه عشق الرسم من نعومة اظافره فكان يطلب من أسرته أن يحضروا له كراسات الرسم للرسم فيها والتلوين وتقليد الرسومات ورسم الألعاب التى كان يلعب بها وشخصيات الكرتون.

وأضاف أنه يحب حصة الرسم بالمدرسة، ويستغل أوقات غياب المدرسين عن الحصص فى الرسم فى الكراسة وتنفيذ أى فكرة تأتى فى خاطره ويعبر عنها عن طريق رسمها.

وأشار إلى أنه بمرور السنين ووصوله للمرحلة الثانوية ازداد عشقه للرسم، وحول أوراق المذكرات للوحات مرسومة بيده، بأشكال مختلف منها رسومات لورود والأبطال الخارقين ورسم شخصيات كرتونية وتلوينها، بعد أن يضع الصورة فى ذهنه ويقوم برسمها بالقلم على الأوراق.

وتابع أنه كان يحب النظر للوحات الفنية والأعمال الفنية التى كانت تشارك فى معارض وتحصد جوائز عالمية، وكان يتساءل هل ستكون لوحاته يوما ما بين هذه اللوحات.

وأشار إلى أنه كان يحب تقليد اللوحات الفنية المختلفة بحيث يرى الصورة ويجسدها بيده فى اللوحات، مبينا أنه كان يحلم أن يلتحق بكلية الفنون الجميلة بعد المرحلة الثانوية، واستطاع أن يحقق حلمه ويدرس بالكلية واستفاد كثيرا من دراسته بالكلية واكتسب الخبرات من خلال التدريب والممارسة، وتخرج منها بعدما استطاع أن يحقق ما كان يحلم به.

وأضاف أنه التحق بسوق العمل بعد ذلك وسط مخاوف من عدم الوقوع فى أى أخطاء أثناء تنفيذ الرسومات التى تطلب منه، إلا أنه استطاع أن يتغلب على ذلك بفضل الدعم المعنوى من أسرته.

وتابع أنه حقق نجاحا فى الرسومات منها رسوم البورتريهات والتابلوه وأيضا الرسم الجرافيتى على واجهات المحلات والجدران.

وأكد أنه قام برسم جرافيتى فرى هاند على أحد جوانب العمارات السكنية بطول 164 مترا وكانت فكرة بها مخاطرة نظرا للارتفاع الكبير للمبنى، واستخدم احد الاوناش لتنفيذها ونجح خلال عدة أيام أن ينفذ الرسمه وتجذب انظار كل من ينظر إليها.





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بيشوى رومانى







بيشوى مع احد الرسومات







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