قتل من 50 إلى 70 امرأة خلال 3 عقود.. أمريكية تفجر مفاجأة عن والدها الراحل

كتب محمد جمال

زعمت سيدة أمريكية تدعى لوسي ستودى، أن والدها الراحل دونالد دين ستودى، كان قاتلا متسلسلا، قتل من 50 إلى 70 امرأة على مدار 3 عقود، ووفق مجلة "بيبول" الأمريكية، تحقق السلطات حاليًا في مزاعم لوسي، أن والدها المتوفى قتل عشرات النساء، وأنها ساعدت في دفنهن في ممتلكات الأسرة في ولاية آيوا.



دونالد دين

وقالت لوسي ستودي، إن والدها الراحل دونالد دين ستودي، الذي توفى عام 2013 عن عمر 75 عامًا، قتل ما بين 50 إلى 70 امرأة، معظمهن عاملات في الجنس، على مدار 3 عقود.

وتابعت، أن والدها أجبرها هي وإخوتها منذ الطفولة، على مساعدته في التخلص من الجثث في بئر بالقرب من ثورمان بولاية آيوا الأمريكية.

وزعمت لوسي أن والدها كان يطعن ضحاياه ويطلق النار عليهن، وأحيانًا يضرب رؤوسهن في مقطورة موجودة في منزلهم.



وأوضحت، أنهم كانوا ينقلون الجثث إلى منطقة البئر لإخفائها، وأنها كتمت كل هذه التفاصيل خوفًا من أن تكون إحدى ضحايا والدها.



وأثارت اعترافات لوسي ضجة، حيث بدأت السلطات في التحقيق في مزاعمها، وقال محقق الشرطة أيستروب، إنهم لم يعثروا على أي جثث في البداية.