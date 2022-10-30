فرنسا تطلق "إعادة التسليح الجوي الطارئ" لمكافحة الحرائق بشكل أفضل

فاطمة شوقى

وعد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون وعد بزيادة أسطول الطائرات من طراز "كنداير" وتعزيز أسطول طائرات الهليكوبتر باستثمار قيمته نحو 250 مليون يورو لمكافحة حرائق الغابات بشكل أفضل، وفقا لصحيفة " لا تريبيون" الفرنسية .

وكان التقى ماكرون مع 350 ممثلا عن رجال الإطفاء والطيارين والمتطوعين فى الميدان تقديرا لدورهم فى إخماد حرائق الغابات هذا الصيف، وأشار ماكرون إلى أنه حان الوقت "للتفكير في استراتيجية جديدة" ، لمحاربة آفة من الممكن أن تكون دائمة بسبب الاحتباس الحراري مضيفا قائلا:"هذا ينذر بفصول الصيف القادمة، والتي من المحتمل أن تكون صعبة للغاية، ومن الصعب أيضا التنبؤ بالقول إن ذلك سيكون طوال فصول الصيف القادمة".

وبحسب الإليزيه، تستند هذه الاستراتيجية إلى ثلاث ركائز: الوقاية من الحرائق، والنجاح في مكافحة الحرائق بشكل أكثر فعالية من خلال تعزيز موارد مكافحة الحرائق، وأخيراً، إعادة التحريج (أو إعادة تشجير الغابات) والإدارة المستدامة للغابات الفرنسية.

وتابع ماكرون قائلا: "أمام هذا الوضع الاستثنائي قررت الدولة إطلاق "إعادة التسليح الجوي الطارئ" لتعزيز قدرات الأمن المدني - الذي يعاني، وفق ما أشار ديوان المحاسبة مؤخرًا - باستثمارات تصل إلى 250 مليون يورو.

كما أعلن الرئيس الفرنسى أن الدولة ستستثمر على نطاق واسع بحيث يتم، في عام 2027، استبدال طائرات الكنداير الاثني عشر الموجودة بالفعل في الخدمة وزيادة عددها إلى ستة عشر.

وأوضح الرئيس الفرنسى أنه سيتم تمويل شراء اثنين من طائرات الكنداير من قبل آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي (RESEU).، وفيما يتعلق بطائرات الهليكوبتر الثقيلة، ستستأجر فرنسا "من العام المقبل عشر طائرات هليكوبتر (سوبر بوما) ، مقابل طائرتين في بداية الصيف الماضي مستأجرتين لشركة آر تي إي" ، مشيرا إلى أن الأمن المدني "سيشتري أيضا طائرتين من هذا القبيل وسيتم دمجهما بشكل دائم في الأسطول الوطني".

وأضاف ماكرون قائلا: "لن يكون شراء طائرات كنداير بهذه البساطة، منوها إلى أن السؤال ليس شراءهم بقدر إنتاجهم، منوها إلى أن طلبًا ضخمًا فقط سيسمح بإعادة فتح خطوط الإنتاج وتلبية احتياجاتنا "، في هذا السياق، سيطلق إيمانويل ماكرون "مجلة أوروبية لمحاولة تعبئة أكبر عدد من الطلبات الأوروبية وإعطاء حجم إنتاج" لشركة دي هافيلاند كندا حتى تعيد فتح "سلسلة امتياز" وتديم سلسلة إنتاجها في نهاية المطاف.

وأشار الإليزيه إلى أنه "هناك حاجة أوروبية واضحة لامتلاك أسطول حقيقي يمكنه تلبية جميع توقعات الدول الأوروبية".

وأعرب إيمانويل ماكرون عن رغبته في اختبار طائرة النقل العسكرية A400M في نسخة قاذفة مائية، قائلا:"علينا أن نتحرك بسرعة في الحملات الاختبارية مثل ما يفعله الإسبان الذين كانوا في الطليعة في هذا الموضوع".

يشار إلى أن شركة إيرباص نفذت، هذا الصيف، حملة اختبار طيران في إسبانيا لطائرة A400M مجهزة بنموذج أولي لمجموعة أدوات قابلة للإزالة لمكافحة الحرائق. تم إجراء هذه الاختبارات خلال النهار، وتألفت من إسقاط ما يصل إلى 20 طنًا من المياه من الخزان الحالي في أقل من عشر ثوانٍ، على ارتفاع منخفض (150 قدمًا / 45 مترًا) وسرعة منخفضة (125 عقدة / 230 كم / ساعة).

وأكد الرئيس الفرنسي رغبته في الحفاظ على "مساحة للمناورة للمضي قدمًا في تجارب الأجهزة المبتكرة مثل الطائرات بدون طيار ذاتية القيادة وأنظمة الكشف عن صور الأقمار الصناعية وإشارات المغادرة في الوقت الفعلي باستخدام أجهزة الذكاء الاصطناعي.

وبحسب الإليزيه ، دمرت النيران ما يقرب من 72 ألف هكتار من الغابات ، من بينهم أكثر من 30 ألف هكتار في جيروند و هو ما يعد أكثر من 5 إلى 6 مرات مقارنة بالموسم التقليدي" مما جعل هذا الصيف استثنائي.