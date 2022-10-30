عندك برد ولا حساسية؟.. نصائح للتعرف على الفرق وطرق العلاج

فاطمة ياسر

في ظل تقلبات الطقس خلال فصل الخريف، يزداد فرص الإصابة بنزلات البرد أو أدوار الحساسية، ومن المعروف أن اعراض كليهما تشبه بعضها، والاختلاف بسيط بينهم.



ووفقًا لما نشره موقع "EVERYDAYHEALTH" سنتعرف علي الفرق بين الحساسية ونزلات البرد. قدم التقرير أبرز وأهم الأعراض المشتركة بين نزلة البرد والحساسية، وهي: - السعال.

- سيلان الأنف.

- النهجان.

- ضيق التنفس.

- انسداد الأنف.

- صعوبة النوم.



وهنا يطرق في أذهاب القاريء ضرورة معرفة الفرق بين نزلة البرد والحساسية، ويتم ذلك عن طريق العديد من الطرق، ومنها:

لون إفرازات الأنف نزلات البرد يكون سيلان الأنف تدريجي في الظهور، ويتحور في الغالب للون الأصفر أو الأخضر بعد الإصابة بـ3 أيام.



الحساسية تكون إفرازات الأنف شفافة اللون.



-في حالة ظهور الأعراض السابق ذكرها مع تغيرات الطقس، فيكون الإحتمال الأكبر أنك مصاب بحساسية وليس دور برد وخاصة إذا كان هذا الأمر في تغير الفصول.



-تعرضك الإصابة بالحساسية لهالات سوداء تحت العين، والسبب في هذا هو حدوث احتقان في الأوعية الدموية الصغيرة.



-في حالة إصابة أو إتقال العدوي للمحيطين بك، فهذا يعني أنك مصاب بنزلة بردن والدليل إصابة المحاطين بك.

وللوقاية من الإصابة بنزلات البرد والحساسية، عليك القيام بالتالي:



-الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة للجسم، وخاصة فيتامين سي ومضادات الأكسدة، وذلك لتقوية الجهاز المناعي.



-ممارسة الرياضة يوميا تعد من الحيل الجيدة التي تعمل علي تجديد وتنشيط الدورة الدموية بالجسم، وتعد من التعرض لأي مضاعفات مرتبطة به.



-تجنب التنزه والنول للشارع في حالة وجود أتربة، أو أي عوامل المثيرة للحساسية، حتي لا تصاب بنزلة حساسية.