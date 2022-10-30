"عظام مجمع الشفاء الطبي ببورسعيد" ينجح في إصلاح حالة نادرة لشاب مصاب بتقوس حاد

نجح الفريق الطبى بقسم جراحة العظام داخل مجمع الشفاء الطبى "مستشفى التضامن ومستشفى المبرة بورسعيد"، فى إجراء حالة نادرة من حالات تقوس الساقين لشاب يبلغ من العمر 22 عامًا.

وقام الفريق الطبى بإصلاح تقوس حاد الزاوية مع دوران الساقين للداخل مع محدودية فرد الركبة عن طريق التدخل المحدود بواسطة جهاز الإليزاروف.

ويتشكل الفريق الطبى القائم بالجراحة من الدكتور محمد صلاح، استشارى جراحة العظام ورئيس القسم، الدكتور عاصم الشربينى، أخصائى جراحة العظام، والأطباء المقيمين كلاً من: الدكتور أحمد عفيفى، والدكتور محمد أحمد عبدالغفار، والتخدير الدكتور أحمد خميس، استشارى التخدير، بالإضافة إلى طاقم التمريض بالمجمع.

يذكر أن مجمع الشفاء الطبى هو إحدى المجمعات الطبية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد.