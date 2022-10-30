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ضمن "حياة كريمة".. إطلاق خدمة الغاز بقرية بخانس فى قنا × 5 معلومات

الأحد، 30 أكتوبر 2022 09:00 ص
ضمن "حياة كريمة".. إطلاق خدمة الغاز بقرية بخانس فى قنا × 5 معلومات خدمة الغاز بقرية بخانس
كتبت - مروة الغول

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خلال نهاية الأسبوع الماضى،تم إطلاق أول شعلة غاز طبيعى لأول وحدة سكنية بقرية بخانس بمركز أبو تشت بمحافظة قنا، وذلك بعد انتهاء شركة مودرن جاس من تدفيع الغاز إلى القرية المدرجة ضمن المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) وفيما يلى أهم المعلومات وكانت كالتإلى..
 
 
1-انتهت شركة مودرن جاس من تنفيذ شبكة الضغط البينى بالقرية  بطول 1080 متراً.
 
2-وتنفيذ 3 تعديات دفع نفقية، ومنظم الغاز وتنفيذ شبكة الضغط المنخفض بأطوال 10 آلاف متر شاملة فرعات المنازل، وأنها جاهزة للإسراع بتنفيذ تعاقدات المواطنين فى قرية بخانس لتوصيل الغاز لوحداتهم السكنية فى أسرع وقت ممكن ضماناً لتعظيم وسرعة استفادة أهإلى القرية من هذه الخدمة الحضارية .
 
3-والإجراء الميسر لتقسيط تكلفة التوصيل على فاتورة الاستهلاك ، وذلك انطلاقاً من استفادة القرية وقرى حياة كريمة من المبادرة التى أطلقتها وزارة البترول والثروة المعدنية لتقسيط تكلفة مساهمة المواطنين لتوصيل الغاز إلى وحداتهم السكنية على فاتورة الاستهلاك بواقع 30 جنيهاً شهرياً لمدة 6 سنوات بدون فوائد فى المدن والمناطق الجديدة التى يصلها الغاز لأول مرة.
 
 
4-أوضح المهندس محمد قنديل رئيس شركة مودرن جاس أنه من المخطط أن تقوم مودرن جاس بتوصيل الغاز الطبيعى إلى 1200 وحدة سكنية بالقرية.
 
 
5-وبذلك تصبح القرى المستفيدة من خدمة الغاز الطبيعى الحضارية بمحافظة قنا 14 قرية، تأتى جميعها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة (المرحلة الأولى)، وجارى التنفيذ بالقرى الأخرى فور الآنتهاء من مشروعات الصرف الصحى.
 
 
 
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